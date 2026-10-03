Barranquilla tendrá vuelo directo a Nueva York

El ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, anunció este sábado que Barranquilla contará próximamente con una conexión aérea directa con Nueva York.



«En pocos días estaremos inaugurando la conexión también directa entre Barranquilla y Nueva York», afirmó el funcionario durante el acto de inauguración de la ruta entre Montería y Panamá, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella.

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El anuncio se suma a la conexión directa entre Barranquilla y Madrid, inaugurada semanas atrás, que el Gobierno presentó como una oportunidad para fortalecer el turismo y mejorar la proyección internacional de la capital del Atlántico.



Durante el evento en Montería, Gómez Amín también destacó la nueva ruta de Satena hacia Panamá, que conectará el aeropuerto Los Garzones con el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Ciudad de Panamá.

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La venta de tiquetes para este trayecto comenzó este sábado 3 de octubre, mientras que el vuelo inaugural está previsto para el próximo 26 de octubre.



La ruta tendrá tres frecuencias semanales, los lunes, miércoles y viernes, y será operada con aviones Embraer ERJ-145, con capacidad para 50 pasajeros.



La conexión será el único trayecto internacional activo dentro de la red de Satena y busca facilitar el transporte de pasajeros hacia Panamá sin necesidad de hacer escala en Bogotá u otras ciudades colombianas.

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