De la Espriella aclara que no busca desconocer la soberanía de Venezuela

El gobierno electo de Abelardo de la Espriella respondió este viernes a las críticas del Ejecutivo venezolano por sus anuncios sobre una eventual participación de Colombia en la reconstrucción de las zonas afectadas por los terremotos en La Guaira y aseguró que "en ningún momento se planteó desconocer la soberanía de Venezuela".



A través de un comunicado, la oficina del presidente electo señaló que las declaraciones de De la Espriella estuvieron motivadas por un propósito de solidaridad frente a la emergencia humanitaria provocada por los sismos y reiteró su disposición de contribuir a la recuperación de las áreas afectadas.



"La intención expresada por el presidente electo fue exclusivamente la de manifestar la voluntad de Colombia de apoyar, desde la cooperación y la solidaridad, la reconstrucción de las zonas afectadas. En ningún momento se planteó desconocer la soberanía de Venezuela", indicó el pronunciamiento.

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La aclaración se produjo después de que el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, cuestionara las declaraciones del mandatario electo colombiano, quien había afirmado que "la reconstrucción de Venezuela tiene que hacerla Colombia" y anunció la conformación de un equipo de ingenieros, encabezado por el futuro ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, para preparar esa eventual labor.



El gobierno venezolano manifestó su "extrañeza" por esas afirmaciones y recordó que las tareas de recuperación corresponden exclusivamente al Estado venezolano. Aunque agradeció las expresiones de solidaridad internacional, precisó que por ahora no está prevista ninguna cooperación con el gobierno entrante de Colombia en ese proceso.



En respuesta, el equipo de De la Espriella insistió en que cualquier iniciativa de apoyo se desarrollaría dentro del respeto al derecho internacional y a la autonomía de Venezuela, al tiempo que reiteró su disposición para colaborar si las autoridades del vecino país así lo consideran pertinente.



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