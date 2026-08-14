El que haga política con las ayudas va al infierno: fuerte advertencia de Rodrigo Lara

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien esta semana ha visitado varios de los lugares afectados por el terremoto para coordinar la atención, lanzó fuertes críticas contra quienes pretendan hacer política con las ayudas destinadas a los damnificados.

Durante su visita a Buenaventura, el funcionario hizo un llamado a los encargados de distribuir las ayudas para que garanticen que estas lleguen a todas las personas afectadas.

“Ustedes se tienen que organizar y tienen que garantizar que le llegue a todo el mundo”, señaló Lara.

El ministro también advirtió que no puede existir ningún tipo de “repartija política” con las ayudas destinadas a las víctimas de la emergencia.

“El que haga política con eso va al infierno. No tiene perdón de Dios, va al infierno, porque eso es la necesidad de la gente. No se puede hacer política con eso”, cuestionó Lara.

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El jefe de la cartera del Interior insistió en que los materiales y ayudas deben llegar a quienes realmente los necesitan y reiteró su advertencia contra quienes pretendan obtener algún beneficio político de la emergencia.

“Político que llegue a hacer eso, ustedes nos cuentan y nosotros mismos los cogemos y tome, tome, tome”, añadió.

Lara realizó un recorrido por las zonas afectadas de Buenaventura junto al vicepresidente José Manuel Restrepo y la alcaldesa de la ciudad, Ligia Córdoba Martínez, para conocer de primera mano las principales necesidades de las comunidades damnificadas por el terremoto del pasado lunes.

Ante las necesidades identificadas, el ministro solicitó a las principales cementeras del país apoyar la reconstrucción de las viviendas afectadas con materiales como cemento, varillas, madera y aglomerados, entre otros.

Explicó que estos elementos son fundamentales para construir columnas y reforzar las estructuras de las viviendas afectadas. Además, señaló que varias familias han manifestado su disposición de aportar la mano de obra para adelantar las reparaciones.

El ministro se comprometió a mantener el acompañamiento institucional para responder a las necesidades de las familias y contribuir a la recuperación de viviendas más seguras y dignas.

La meta es avanzar en la recuperación de 3.960 infraestructuras afectadas, de las cuales 540 viviendas presentan pérdida total.

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