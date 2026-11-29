El Ministerio de Minas y Energía advirtió que los embalses del país no alcanzarán la meta proyectada de 80% para afrontar el fenómeno de El Niño, luego de que noviembre registrara lluvias propias de febrero, menos de la mitad del agua habitual para el mes y el menor aporte hídrico desde 1982. Según el reporte oficial, el nivel de los embalses se ubica en 75,98% y ya comenzó a descargarse, con un horizonte de gestión que se extiende hasta mayo de 2027.

De acuerdo con la declaración del ministerio, evitar un racionamiento depende de dos factores principales: mantener la generación térmica al máximo, que en noviembre pasó en promedio de 83 a más de 95 GWh diarios y reducir el consumo de energía.

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Asimismo, la cartera aclaró que los cortes de luz recientes en Cauca, Nariño, Putumayo, Huila y Caquetá obedecieron a atentados contra la infraestructura eléctrica y no a El Niño.

A partir del lunes, el ministerio publicará diariamente un reporte sobre el nivel de los embalses y el cumplimiento de la meta de ahorro del país, respaldado en cálculos de la Umec que estiman reducciones de entre 3% y 10% en el consumo de hogares, comercios e industrias mediante buenas prácticas.

A la iniciativa se han sumado más de 50 municipios como Bogotá, Medellín, Cali, Neiva, Ibagué, Silvia, Tibasosa, San Antonio, Quibdó y Pamplona y más de 70 entidades y empresas vinculadas a Recursivos por Naturaleza, además del llamado a gobernadores y la recomendación de apagar lo que no se use entre las 6:00 p.m. y las 9:00 p.m.

Tomado de La República