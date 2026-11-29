El presidente Abelardo de la Espriella anunció que presentará ante el Congreso un proyecto de ley denominado ‘Ley Arias Cabrales’, con el que busca establecer soluciones jurídicas para militares y policías que afrontan procesos penales o cumplen condenas por hechos relacionados con el servicio.

Durante un encuentro con veteranos y reservistas de las Fuerzas Militares y de la Policía, De la Espriella aseguró que la iniciativa pretende ofrecer garantías jurídicas a los integrantes de la Fuerza Pública que se encuentran en esta situación.

“Presentaré ante el Congreso de la República un proyecto de ley que llevará el nombre de Ley Arias Cabrales para buscar soluciones jurídicas justas para los militares y policías que todavía afrontan procesos o cumplen condenas por hechos relacionados con el servicio”, manifestó.

Como referente para impulsar la propuesta, el mandatario mencionó al general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales, quien comandaba la Brigada XIII del Ejército durante la retoma del Palacio de Justicia, ocurrida el 6 y 7 de noviembre de 1985.

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“El caso del general Jesús Armando Arias Cabrales plantea una situación que Colombia no puede seguir ignorando. No podemos permitir que un héroe de la patria siga sometido a los vejámenes de un proceso injusto mientras aquellos que han atentado contra Colombia siguen dando cátedra de moral y de buen comportamiento”, sostuvo el presidente.

Asimismo, agregó: “No se puede seguir permitiendo ese trato diferencial en donde a lo malo se le defiende y a lo bueno y a los héroes se les persigue. Vamos a apoyar esa ley y con la ayuda de nuestra bancada y la ayuda de Dios la sacaremos adelante para proteger a los héroes de la patria”.

Sin embargo, el nombre escogido para la iniciativa y el antecedente judicial del general Arias Cabrales abren un debate alrededor de la propuesta. El oficial fue condenado por la justicia ordinaria a 35 años de prisión, como coautor de desapariciones forzadas ocurridas durante la retoma del Palacio de Justicia.

Además, en marzo de 2023, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lo excluyó de su sistema, al concluir que no había realizado aportes plenos, exhaustivos y detallados a la verdad sobre los hechos y que había incumplido las condiciones exigidas para permanecer en esa jurisdicción.

Posteriormente, en noviembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia inadmitió la demanda de revisión de su condena presentada por la defensa.