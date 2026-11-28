El atentado contra la subestación de Policía del corregimiento de Agua Clara, en la zona rural de Cúcuta, dejó una víctima de cuatro patas. Mono, el perro que permanece en estas instalaciones policiales, sufrió graves lesiones durante el ataque con explosivos y actualmente recibe atención veterinaria en Cúcuta.

El concejal Víctor Caicedo, quien dio a conocer el caso y ha acompañado el proceso para garantizar la atención del animal, informó a La Opinión que el pronóstico de Mono es reservado y que las próximas horas serán determinantes para conocer cómo evoluciona.

Según explicó, el canino presenta quemaduras en distintas partes del cuerpo y sufrió hemorragias en los oídos, los ojos, la nariz y la boca. Aunque estos sangrados ya fueron controlados, permanece bajo observación y recibe medicamentos y líquidos para mantenerlo hidratado y estabilizarlo.

“Hay que tenerlo entre 24 y 36 horas estabilizado para saber cómo reacciona a la medicación”, explicó Caicedo.

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El concejal también señaló que todavía no ha sido posible practicarle una ecografía para revisar sus órganos internos, debido a que el estado del animal no permite realizar el procedimiento por ahora. Sin embargo, ya le practicaron algunos exámenes que ayudarán a evaluar posibles complicaciones.

Mono tiene aproximadamente 13 años y es un perro comunitario que cuenta con una cuidadora de la población. Además, era protegido y alimentado por los policías de la subestación de Agua Clara.

De acuerdo con la información entregada por Caicedo, el animal se encontraba en las instalaciones la noche del atentado y habría recibido el impacto del explosivo casi directamente en el rostro.

Por ahora, los veterinarios esperan que se mantenga estable y responda favorablemente al tratamiento. El concejal aseguró que continuará pendiente de su evolución y que compartirá nuevos reportes sobre su estado de salud.