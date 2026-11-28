Dos presuntos delincuentes murieron y otros dos fueron capturados tras un intercambio de disparos con un escolta que frustró el robo de una camioneta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), en el norte de Bogotá. El enfrentamiento ocurrió en la madrugada de este sábado 28 de noviembre en la calle 127 con carrera 56, entre los sectores de Niza y Prado Veraniego, en la localidad de Suba.

Según el reporte de la Policía Metropolitana de Bogotá, cuatro hombres llegaron al lugar con la intención de robar la camioneta asignada a un esquema de protección. Los presuntos delincuentes habrían interceptado el vehículo, lo que provocó la reacción del escolta que se movilizaba en él.

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La situación derivó en un intercambio de disparos que terminó con dos de los señalados asaltantes muertos y otros dos capturados. Durante el enfrentamiento, uno de los presuntos delincuentes y el escolta resultaron heridos. Ambos fueron trasladados a un centro médico para recibir atención. En el procedimiento, las autoridades incautaron tres armas de fuego y un arma traumática.

Los dos cuerpos quedaron tendidos la vía pública hasta que los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación realizaron el levantamiento. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del intento de hurto.