En video quedó registrada la risa de los presuntos asesinos de María Camila Potosí durante audiencia con la Fiscalía

María Camila Potosí tenía 8 meses de embarazo cuando le dijo a su esposo que saldría con una amiga que conoció en un taller de padres: Yulieth Angulo. Esa fue la última vez que la vieron.

Apenas dos semanas después de su desaparición (ocurrida el 16 de julio) se conoció que Angulo la habría engañado para asesinarla y, presuntamente, robarle a su bebé. Por aquel atroz crimen —que sigue en proceso judicial— hay cinco capturados en la cárcel: Angulo, Nitzon Mondragón, Kevin López, Juan José Narváez y Edwin García, quienes en la tarde del 3 de agosto se rieron mientras escuchaban la narración de los hechos por parte del juez.

”No hay respeto por la víctima”, dijo el fiscal del caso mientras los cinco imputados tapaban su risa con su ropa e intentaban salir del espacio que capturaba la cámara que los grababa. “Yo escucho risas señor juez”, dijo. El juez respondió que no lo había notado.

“Tal como se hizo ayer, por favor, mantener el orden, la compostura y el respeto en la diligencia y con todas las partes”, añadió el juez. Paradójicamente, las risas se intensificaron. La audiencia continuó así, con los detenidos intentando esconder su diversión.

Es importante recordar que la medida de aseguramiento contra los cinco capturados ocurrió el pasado 30 de julio (misma fecha de la captura) durante operativos de registro y allanamiento realizados en distintos puntos del Valle del Cauca.

Lea aquí: Consejo de Estado suspende nombramiento de Salvatore Mancuso como gestor de paz

Ninguno aceptó los cargos que les imputó la Fiscalía por los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple agravado, desaparición forzada agravada y alteración de elemento material probatorio.

¿Qué pasó en el caso de María Camila Potosí?

De acuerdo con la investigación, el crimen habría sido planeado con anticipación y cada uno de los procesados tendría un papel específico dentro de la ejecución.

La Fiscalía sostiene que Yulieth Angulo, quien presuntamente fingía estar embarazada para ganarse la confianza de la víctima, la convenció de salir con el pretexto de llevarla a una pañalera en el sur de Cali y la transportó en motocicleta hasta una vivienda ubicada en el sector de Alto de Polvorines.

En ese inmueble, según el ente acusador, Nitzon Mondragón habría atacado a María Camila con un arma cortopunzante hasta causarle la muerte y posteriormente le habría practicado una cesárea artesanal para extraer a la bebé que llevaba en su vientre. Tras el homicidio, los involucrados habrían limpiado la escena para eliminar evidencias antes de sacar el cuerpo del lugar.

La investigación también señala que Juan José Narváez habría conducido el vehículo utilizado para trasladar el cadáver hasta una zona del corregimiento La Buitrera, donde fue abandonado en el río Meléndez.

Edwin García habría vigilado los alrededores y alertado sobre la presencia de las autoridades, mientras que Kevin López es señalado de coordinar la logística del plan, asignar las funciones entre los implicados y garantizar el pago de cuatro millones de pesos que, según la Fiscalía, habían sido acordados previamente con Yulieth Angulo.