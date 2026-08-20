FLIP pide restablecer programación regional de las emisoras de paz

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) hizo un llamado al MinTIC, a Inravisión y a Radio Nacional de Colombia para que restablezcan de manera inmediata la programación informativa y territorial que se emite desde las regiones, luego de que se ordenara suspender las transmisiones de las 20 emisoras de paz y de las emisoras descentralizadas de la radio pública.



La decisión empezó a aplicarse el pasado 18 de agosto, después de que los directores de las emisoras recibieran el día anterior, mediante un mensaje de WhatsApp, la instrucción de suspender su programación hasta nueva orden. En su lugar, las estaciones pasaron a emitir una programación exclusivamente musical y centralizada desde Bogotá.

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Según la fundación, la medida de la nueva administración nacional de poner fin a lo que ha denominado “el aparato de propaganda en el Sistema de Medios Públicos de Colombia” afecta el acceso a información local en territorios donde la radio continúa siendo uno de los principales medios para conocer lo que ocurre en las comunidades.



Por ello, solicitaron que cualquier revisión administrativa o editorial del sistema de medios públicos se adelante mediante alternativas que no impliquen suspender de manera generalizada los contenidos producidos desde las regiones, a través de la red descentralizada de Radio Nacional que se construyó desde 2014.

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Además, precisó que las emisoras de paz tienen incidencia sobre más de 463.000 personas en zonas rurales y comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas de municipios incluidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), desde donde se adelantan compromisos establecidos en el Acuerdo Final de Paz.



Dichas emisoras fueron concebidas para operar en zonas especialmente afectadas por el conflicto armado, con una función que incluye informar sobre la implementación del acuerdo, hacer pedagogía y promover contenidos relacionados con la convivencia, la reconciliación y la construcción de paz.



En conjunto, las emisoras llegan a territorios como Pasto, Manizales, Bucaramanga, San Andrés, Villavicencio, Quibdó, Barranquilla y Valledupar, entre otros.

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