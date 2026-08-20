Mineducación acusa a anterior Gobierno de promover ideología de género en colegios

La ministra de Educación, Viviane Morales, aseguró que el anterior Gobierno habría intentado implementar una "ideología de género" en los colegios durante esa administración.



La Ministra denunció que después de realizar una inspección sobre los materiales escolares dejados por el anterior Gobierno, fueron encontrados “sutiles movimientos para apoderarse de la enseñanza y la educación de los hijos”.



En ese sentido, la funcionaria reiteró que la función de su cartera será retirar la "ideologización" del sector educativo y permitir que los padres puedan guiar el camino de sus hijos bajo sus ideas, sin entrar en explicaciones sobre el significado de sus cuestionamientos y los hechos concretos de su denuncia.

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“Una tarea importante de este Gobierno es restaurar principios y valores, sacar la ideologización del país y respetar el derecho de los padres en la educación. Muchas veces los padres ni siquiera saben lo que se le está enseñando a sus hijos. Obviamente ha habido una campaña woke que ha metido una cantidad de sutiles movimientos para apoderarse de la enseñanza y la educación de los hijos especialmente en el programa de educación sexual integral”, enfatizó Morales.



Reiteró que su cartera garantizará que todos los temas referente a la educación de los menores sean claros y acordes con las edades de los "educandos".



“Vamos a trabajar porque la educación respete el sentido de los padres y su conducción en la formación de sus hijos y porque no se busque adoctrinar a los niños ni meterles en su formación cosas que no estén acordes con su desarrollo”, concluyó la funcionaria.

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