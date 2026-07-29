Gabriela Muñoz, señalada por presunto favorecimiento familiar en la Aerocivil

Una nueva denuncia contra Gabriela Muñoz, la joven a la que señalan de tener un gran poder en la Aeronáutica Civil, de manera similar a como lo hizo Juliana Gutiérrez en varias entidades, hizo el representante a la Cámara, Daniel Briceño.



En un hilo de la red social X, Briceño publicó pruebas de que el hermano de Muñoz y al menos dos primos entraron a trabajar en la entidad a los pocos días de que ella fue contratada allí.

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Según la resolución publicada por Briceño, Muñoz fue nombrada en la Aeronáutica el 30 de mayo de 2025, como auxiliar I código 91 grado 01, en la dirección general de la entidad.



Ese mismo día, Santiago David Muñoz, hermano de Gabriela, también fue contratado como auxiliar V código 91 grado 05, también en la dirección general. Ninguno de los dos, sin embargo, presentaron declaración pública de conflicto de intereses, a la que están obligados todos los funcionarios públicos.



El 17 de enero de 2026, según publica Briceño, Silvana Maria Muñoz Jaramillo, prima de Gabriela, firmó un contrato de prestación de servicios en la Aeronáutica Civil y ella tampoco declaró su conflicto de intereses.

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Y el 26 de enero siguiente, Samuel Muñoz Rayo, también primo de Gabriela, firmo otro contrato de prestación de servicios con la Aeronáutica, en el que tampoco reporto su conflicto de interés.



Briceño habla también de Daniel Felipe Arias, de quien afirma que personas de la entidad aseguran que es primo de Gabriela también. El ingreso a trabajar en la Aeronáutica el 22 de enero de este año.



Gabriela Muñoz, en un video publicado en redes sociales, aseguró que las denuncias en su contra son una forma de machismo de quienes no admiten que haya podido llegar al Estado por sus méritos y no por su belleza.

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