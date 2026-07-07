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Gobierno aplaza por un año la entrada en vigencia de siete reglamentos técnicos para vehículos
El Ministerio de Transporte postergó la aplicación de las nuevas normas para carros y motocicletas con el fin de fortalecer los estudios técnicos, por lo que comenzarán a regir entre 2027 y 2030.
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crojas
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Colprensa
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Martes, 7 de Julio de 2026

La vigencia de siete reglamentos técnicos que debían empezar a regir próximamente fue aplazada por un año por el Ministerio de Transporte.

Los reglamentos para vehículos y motocicletas, tienen relación con cintas retrorreflectivas, llantas para motocicletas, sistemas de frenado para vehículos automotores y motocicletas, acristalamientos de seguridad, sistemas de retención y llantas para vehículos automotores, remolques y semirremolques.

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El propósito del aplazamiento es garantizar una implementación sólida y respaldada por estudios especializados.

Durante el aplazamiento, se podrá culminar un estudio que adelantan la Agencia Nacional de SeguridadVial (ANSV) y el viceministerio de Transporte, sobre la coexistencia de las reglamentaciones técnicas internacionales de Naciones Unidas (Foro WP.29) y los estándares Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS) de Estados Unidos.

Con el aplazamiento, los reglamentos técnicos tendrán entrada en vigencia entre agosto y octubre de 2027, mientras que algunos requisitos específicos comenzarán a aplicarse entre 2028 y 2030.

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