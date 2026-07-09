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Golpe a las disidencias en el Cauca, les decomisan más de 10 mil galones de combustible
Según la Marina, los hidrocarburos tenían como destino final las disidencias del Estado Mayor Central, bajo el mando de Iván Mordisco.
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valents2121
Combustible de contrabando en el río Limones, en el Cauca
Colprensa
Colprensa
Jueves, 9 de Julio de 2026

Las autoridades arrestaron a seis personas y decomisaron más de 10 mil galones de combustible que al parecer iba dirigido a grupos al margen de la ley, en un operación adelantada en el río Limones, municipio de Guapi, departamento del Cauca.

De acuerdo con la Armada, hombres de la Brigada de Infantería de Marina No. 4 interceptaron dos motonaves que transitaban por el río Limones y hallaron en su interior "46 canecas con aproximadamente 2.530 galones de gasolina y 30 cubitanques que contenían un estimado de 7.920 galones de ACPM, para un total de 10.450 galones de combustible de contrabando".

En el procedimiento, los tripulantes de ambas embarcaciones no presentaron los documentos que los habilitaban para el transporte de tal cantidad de combustibles, de manera que fueron detenidos y se llevó a cabo el decomiso.

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De acuerdo con la Marina, el combustible tenía como destino la llamada estructura 30 "Jhonier Toro Arenas", que hace parte del Bloque Occidental Jacobo Arenas, de las disidencias de Iván Mordisco, sin precisar cuál sería el uso de los hidrocarburos decomisados.

"Con este resultado operacional, la Armada de Colombia reafirma su compromiso con la seguridad de los ríos del Pacífico colombiano y continuará desarrollando operaciones fluviales para contrarrestar las economías ilícitas, debilitar las estructuras criminales y proteger a las comunidades de la región", dijo la Marina.

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