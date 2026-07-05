Ideam prevé precipitaciones y actividad eléctrica durante las próximas horas en Colombia

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que para las próximas horas se espera que en la mayoría del territorio nacional se presenten fuertes precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica.



Así lo reveló la institución a través de su más reciente reporte de condiciones meteorológicas donde enfatizó que la actividad eléctrica se ha presentado especialmente al oriente del país.



En ese sentido, se espera que estas condiciones continúen durante las próximas horas debido al ingreso de humedad por el oriente del territorio nacional.



En cuanto a las condiciones registradas en las últimas horas, el Ideam destacó la persistencia de precipitaciones sobre el oriente del territorio nacional, especialmente en los departamentos de Arauca, Casanare, Vichada y el oriente de Meta.

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Al finalizar la tarde y durante la noche, se prevé que las lluvias tiendan a disminuir en el departamento de Arauca; sin embargo, se espera que continúen en Casanare, Vichada y el oriente de Meta.



“Se recomienda especial atención ante posibles incrementos súbitos en los niveles de ríos y quebradas, así como por la probabilidad de inundaciones y deslizamientos de tierra en zonas vulnerables. Se mantiene vigilancia sobre los ríos del piedemonte Llanero, especialmente en los ríos: Cravo Sur, Caño Guanapalo, Pauto, Ariporo, Casanare, Cravo Norte, Banadia y Arauca, en los departamentos de Casanare y Arauca”, destacó el Ideam.



La organización hizo un llamado a las entidades territoriales, comunidades y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para activar protocolos de monitoreo y prevención.

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