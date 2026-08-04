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Jorge Alfredo Vargas rompe el silencio tras acusación de acoso sexual
Tras 137 días de silencio, el periodista Jorge Alfredo Vargas se pronunció por primera vez sobre el proceso que enfrenta.
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crojas
Jorge Alfredo Vargas. Foto: Colprensa.
Colprensa
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Martes, 4 de Agosto de 2026

El periodista Jorge Alfredo Vargas se pronunció por primera vez sobre el proceso judicial que enfrenta por un presunto caso de acoso sexual, luego de permanecer 137 días en silencio desde que se conoció la investigación en su contra.

En una declaración pública, Vargas explicó que decidió hablar tras la audiencia realizada este martes, asegurando que solo en ese momento conoció de manera concreta los hechos por los cuales es investigado.

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"Guardé un silencio doloroso; decidí hablar por una razón concreta", expresó el comunicador, quien afirmó que durante más de cuatro meses evitó hacer declaraciones mientras avanzaba el proceso.

Según indicó, ese silencio fue difícil porque, durante ese tiempo, vio cómo se afectaban su buen nombre, su trayectoria profesional y su entorno familiar, sin tener claridad sobre las acusaciones que pesaban en su contra. 

 

Vargas anunció que afrontará el proceso acompañado por su equipo de abogados y reiteró que es inocente de los señalamientos. Asimismo, manifestó su confianza en que será la justicia la que esclarezca los hechos con base en las pruebas que sean presentadas durante la investigación.

El periodista insistió en que respetará el curso del proceso judicial y aseguró que será en ese escenario donde ejercerá plenamente su derecho a la defensa, con el propósito de demostrar su versión de los hechos.

El caso continúa en manos de las autoridades competentes, que avanzan en el proceso.

Resumen de medios.

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