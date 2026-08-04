Jorge Alfredo Vargas rompe el silencio tras acusación de acoso sexual

El periodista Jorge Alfredo Vargas se pronunció por primera vez sobre el proceso judicial que enfrenta por un presunto caso de acoso sexual, luego de permanecer 137 días en silencio desde que se conoció la investigación en su contra.

En una declaración pública, Vargas explicó que decidió hablar tras la audiencia realizada este martes, asegurando que solo en ese momento conoció de manera concreta los hechos por los cuales es investigado.

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"Guardé un silencio doloroso; decidí hablar por una razón concreta", expresó el comunicador, quien afirmó que durante más de cuatro meses evitó hacer declaraciones mientras avanzaba el proceso.

Según indicó, ese silencio fue difícil porque, durante ese tiempo, vio cómo se afectaban su buen nombre, su trayectoria profesional y su entorno familiar, sin tener claridad sobre las acusaciones que pesaban en su contra.