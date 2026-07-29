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María Carolina Restrepo asumirá la dirección del ICBF en el gobierno de Abelardo de la Espriella
El presidente electo destacó la trayectoria de más de 30 años de la nueva directora.
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cesarmuñoz
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Miércoles, 29 de Julio de 2026

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, designó este miércoles 29 de julio a la bogotana María Carolina Restrepo Cañavera como la nueva directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

De la Espriella destacó la trayectoria de más de 30 años de Restrepo en procesos jurídicos, financieros y en corporaciones.

Lea aquí: Refuerzan controles para evitar que exmilitares se vinculen a mercenarismo

En el anuncio que se dio a través de la red social X, el mandatario electo aseguró que impulsará una transformación en la institución para fortalecer la transparencia de la misma

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