Minjusticia prevé restablecer esta semana sistemas tras ciberataque

El Ministerio de Justicia y del Derecho espera restablecer antes de finalizar esta semana los sistemas afectados por el ataque cibernético registrado el domingo 2 de agosto, luego de superar la etapa inicial de diagnóstico y contención del virus tipo ransomware que comprometió parte de su infraestructura tecnológica.



La ministra de Justicia encargada, Cielo Rusinque, aseguró que las verificaciones realizadas hasta ahora indican que el ataque estuvo dirigido a encriptar algunas de las herramientas utilizadas por la cartera, pero no permitió la extracción ni la modificación de la información almacenada en sus sistemas.



“Ya superamos la fase de diagnóstico (...) y en este momento ya estamos en la etapa de reparación, de restablecimiento de esas herramientas”, explicó Rusinque en entrevista con Noticias Caracol y señaló que la entidad confía en superar la contingencia antes de terminar la semana.



De acuerdo con la actualización entregada por la cartera, el Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia (Colcert) realizó una inspección al centro de datos de la entidad, aseguró las evidencias y los registros necesarios para el análisis forense e inició las labores para recuperar la infraestructura tecnológica.



Los hallazgos preliminares permitieron establecer que el ataque ocurrió el domingo 2 de agosto y fue ejecutado mediante un virus tipo ransomware. El Ministerio aseguró, además, que su área de tecnología no había recibido advertencias ni alertas previas relacionadas con una posible acción de este tipo.



Tras detectar el incidente, la entidad activó medidas de contención para evitar que el virus se propagara, proteger su infraestructura y preservar las evidencias digitales necesarias para determinar las circunstancias en las que se produjo el ataque.

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Entre las plataformas que presentan afectaciones temporales está el Mecanismo de Información para el Control de Cannabis (Micc), utilizado para trámites relacionados con licencias y actos administrativos para el cultivo de cannabis.



También presenta restricciones el Sistema de Información para el Control de Sustancias y Productos Químicos (Sicoq), que continúa funcionando, pero tiene limitaciones para cargar documentos.



A estos se suman el Sistema de Información de la Conciliación, el Arbitraje y la Amigable Composición (Sicaac); el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (Sgdea); el Sistema de Información de Casas de Justicia (Sicj), y el Sistema Único de Información Normativa (Suin-Juriscol).



Rusinque sostuvo que, pese a las afectaciones en esas herramientas, las verificaciones realizadas hasta el momento no evidencian que información sensible haya sido extraída o modificada.



La entidad informó, por otra parte, que el portal web de consultas, JustiFácil y LegalApp continúan funcionando con normalidad.



Mientras se recuperan las plataformas afectadas, el Ministerio habilitó canales alternativos para evitar la interrupción de trámites y servicios. La atención presencial continúa en la sede de Chapinero, en Bogotá, de lunes a viernes entre las 8:30 a. m. y las 4:30 p. m.



También permanece habilitada la línea de atención al ciudadano (601) 443 3100 y, de manera provisional, los documentos pueden remitirse al correo gestion.documental@minjusticia.gov.co, para las personas que se encuentran fuera de Bogotá.

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