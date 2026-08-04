Posesión presidencial de Abelardo de la Espriella será de libre transmisión para todos los canales

La ceremonia de posesión presidencial del próximo 7 de agosto contará con una señal oficial de libre acceso para todos los medios de comunicación nacionales e internacionales interesados en transmitir el evento, informó el equipo del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

De acuerdo con el anuncio, la producción técnica estará a cargo de los equipos de Estudios RCN, aunque la transmisión será una producción de carácter institucional, sin logotipos, marcas o identificación de algún canal de televisión.

Señal de posesión presidencial del 7 de agosto será de libre acceso para todos los medios

El Gobierno entrante precisó que cualquier medio de comunicación podrá tomar la señal oficial en igualdad de condiciones para realizar la transmisión en vivo, sin restricciones ni derechos exclusivos.

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Según el equipo de transición, el propósito es garantizar que la ceremonia llegue al mayor número posible de colombianos y a la comunidad internacional a través de diferentes plataformas y medios de comunicación.

Asimismo, señaló que este esquema responde a la intención de desarrollar un acto de Estado abierto y plural, al tiempo que reafirma el compromiso del nuevo gobierno con la transparencia, el acceso a la información y la libertad de prensa.

Delegaciones internacionales asistirán a la investidura

La ceremonia de investidura del presidente electo se realizará en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali y contará con la presencia de varios jefes de Estado y representantes de gobiernos extranjeros.

Según la información divulgada por la Alcaldía de Cali, asistirán los presidentes de Argentina, Ecuador, Paraguay, Panamá, República Dominicana, Chile, Costa Rica y Honduras, además del primer ministro de Curazao y el rey Felipe VI de España.

También estarán presentes los vicepresidentes de El Salvador y Guatemala, así como los cancilleres de Argentina, Costa Rica, Panamá, Chile, Honduras, Israel, Suecia y Brasil. A ellos se sumarán delegaciones oficiales de México, Alemania, Estados Unidos, Portugal, Corea y la Santa Sede.

Tomado de El Universal.

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