Por falta de quórum se hundió proyecto antiaborto en la Cámara de Representantes

La reforma constitucional que buscaba la protección jurídica de la vida desde la fecundación quedó sin posibilidad de avanzar en el Congreso, luego de que la Comisión Primera de la Cámara de Representantes no pudiera completar la votación de la ponencia que respaldaba la iniciativa, por falta de quórum requerido para la votación.



La iniciativa promovida por la representante Carol Borda, de Salvación Nacional, planteaba modificar la Constitución para, además de garantizar protección legal a la vida humana desde la fecundación, reconocer a los fetos como sujetos de especial protección constitucional.

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Aunque inicialmente la comisión había rechazado la ponencia del Pacto Histórico para archivar el proyecto, con 14 votos en contra y solo nueva a favor, la discusión no logró llegar a votación.



Al final de la ponencia, Borda cuestionó la ausencia de congresistas del Pacto Histórico y sostuvo que esa bancada evitó el debate.



“El Pacto Histórico dejó plantados a sus propios seguidores, no se presentó a sesionar ante la citación de la Comisión Primera para debatir el proyecto que protege la vida desde la concepción. ¿Le temen al debate de cara al país?”, escribió en X.



La representante de Pacto Histórico por Bogotá, Laura Beltrán, por el contrario, celebró que la reforma no prosperara.



“¡Lo logramos!!!! Hundimos el proyecto que quería quitarnos nuestros derechos a abortar”, afirmó la congresista.

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