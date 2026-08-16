¿Quiere sacar la licencia de conducción? Desde septiembre deberá aprobar un examen teórico

El Ministerio de Transporte, a través de la circular externa 20261010000277, informó que desde el lunes 14 de septiembre será obligatorio haber aprobado un examen teórico para quienes deseen tener por primera vez su licencia de conducción o la quieran recategorizar.

La medida no incluye a quienes vayan a renovar el pase. A partir de la fecha, las autoridades deberán verificar el cumplimiento de este requisito a través del Registro Único Nacional de Tránsito, Runt.

¿De qué consta el examen?

La prueba teórica constará de 40 preguntas, de las cuales 12 estarán relacionadas con actitudes y las restantes estarán relacionadas con los núcleos temáticos incluidos en el proceso de formación. Se calificará como aprobada o no aprobada y deberá ser realizada en los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación, Cale, del ministerio.

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¿Qué pasa si el aspirante no aprueba el examen?

Si el aspirante no pasa la prueba, recibirá un reporte con los parámetros a evaluar y su puntaje. Podrá repetirlo una vez sin costo adicional siempre que se haga en un plazo no mayor a 10 días desde la fecha en que se reprobó el primer examen.

Sin embargo, si el aspirante acude a otro Cale para realizar un segundo intento, deberá asumir los costos de la presentación nuevamente.

¿Cuánto cuesta?

El Ministerio de Transporte estableció una tarifa base de 9,4 Unidades de Valor Básico, que son equivalentes a $113.864 por una UVB de $12.110 en 2026.

La implementación hace parte del proceso de puesta en marcha de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación. De acuerdo con el ministerio, la evaluación práctica corresponde a una cuarta fase del proceso, cuya implementación está prevista para 2027.

Tomado de La República.

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