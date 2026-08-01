Revelan audios con fuertes señalamientos de corrupción contra Verónica Alcocer

La publicación de una serie de audios atribuidos a Eva Ferrer Galcerán volvió a poner en el centro del debate público a la primera dama, Verónica Alcocer, y a personas de su entorno más cercano.

En las grabaciones, difundidas por Semana, la exfuncionaria realiza múltiples acusaciones relacionadas con el manejo de recursos, nombramientos y decisiones dentro del Gobierno.

Las grabaciones fueron divulgadas por ese medio al considerar que contienen información de interés público. En ellas, Ferrer menciona presuntas irregularidades, hace referencias a recursos públicos, habla de supuestos testaferros y cuestiona el estilo de vida de la primera dama.

Ferrer trabajó junto a Alcocer desde la campaña presidencial de 2022, cuando lideró su estrategia de marca personal. Posteriormente ingresó al Gobierno nacional tras obtener la nacionalidad colombiana y ocupó cargos como consejera presidencial para la Niñez y, después, para la Reconciliación.

Su salida del Ejecutivo ocurrió en septiembre de 2023, luego del rompimiento con la primera dama. Aunque en 2025 su hoja de vida fue publicada para regresar al Departamento Administrativo de la Presidencia, dejó ese cargo poco tiempo después.

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¿Qué dicen los audios de Eva Ferrer sobre Verónica Alcocer?

En los audios también aparecen mencionados Xavier Vendrell y el empresario Manel Grau, quienes integran el grupo de colaboradores catalanes que acompañó a Alcocer y al presidente Gustavo Petro en diferentes momentos.

Uno de los apartes más llamativos corresponde al reclamo de Ferrer por pagos que, según afirma, nunca recibió por su trabajo durante la campaña presidencial y su paso por el Gobierno.

La exconsejera sostiene en las grabaciones que durante la campaña presidencial la primera dama habría recibido una elevada suma de dinero. “A Verónica le dieron 2 millones de euros en campaña, Manel se los dio. Es que yo lo sé”, afirma en uno de los audios.

Además del reclamo económico, Ferrer asegura haber recibido intimidaciones y cuestiona que la deuda continúe sin ser cancelada pese a que, según sostiene, existían recursos suficientes para hacerlo.

“Y el dinero les gusta pa’ ellos (...). “Yo sé que con otra persona, en España, cuando me han llegado aquí… Con matones, ¿vale? (...) La pregunta es eso. ¿Cómo habéis dejado que esto se alargue tanto teniendo el dinero?”, insiste la mujer.

En otro de los registros, la exfuncionaria asegura conocer el nivel de gastos de la primera dama y afirma que mantenía un alto costo mensual. También menciona supuestos pagos por reuniones y describe el estilo de vida de Alcocer.

Ferrer afirma que a la esposa del presidente “le gusta viajar, le gusta tocar dinero, le gusta tener una cohorte alrededor que le hagan la ola”, al tiempo que sostiene que Manel Grau era quien debía gestionar buena parte de su relación cotidiana.

“El gasto de la señora es de 50.000 euros mensuales”, dice Ferrer.

Las grabaciones también incluyen afirmaciones sobre una supuesta influencia de Alcocer en entidades estatales como Ecopetrol, el Banco Agrario y la Dian, además de referencias al entonces presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.

Respecto a Roa, Ferrer asegura que su llegada a ese cargo estuvo relacionada con decisiones tomadas durante la campaña presidencial y afirma que el propósito era “tener contenta a la señora”.

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Otro de los apartados contiene acusaciones sobre la existencia de presuntos testaferros vinculados con familiares de Alcocer. “Una mafia. Son criminales. Es una banda de criminales”, expresa Ferrer en uno de los audios.

La exconsejera también menciona a un ciudadano italiano al que relaciona con Manel Grau y asegura que este habría participado en operaciones financieras mediante préstamos que, según dice, no serían devueltos.

Ferrer insiste en que nunca recibió el dinero que asegura le adeudaban y afirma que Alcocer incumplió los compromisos adquiridos con ella durante el tiempo que trabajó en su equipo.

Otro de los fragmentos hace referencia a presuntas bolsas y cajas con dinero que, según relata la exfuncionaria, habrían estado relacionadas con la primera dama y con la contratista Carolina Plata. Ferrer aclara que no vio directamente esas cajas, sino que esa información provendría de una persona que convivió con ellas.

Las grabaciones también incluyen referencias a recursos utilizados para la organización de la posesión presidencial y a un viaje oficial de Alcocer a Noruega, para el cual, según Ferrer, fue necesario buscar financiación adicional mediante una fundación.

La exconsejera sostiene además que durante su paso por la Consejería para la Reconciliación desaparecieron 1.000 millones de pesos en efectivo y cuestiona el destino de esos recursos. También afirma que existían cobros por nombramientos y operaciones, además de proyectos en los que, según ella, se perdió dinero.

En la parte final de los audios, Ferrer asegura que parte de esos recursos habrían sido destinados a publicidad y al financiamiento de las llamadas “bodegas” digitales.

Según sus declaraciones, Manel Grau habría financiado asesores, estudios de opinión, movilizaciones y pagos relacionados con esas estrategias, afirmaciones que hacen parte del contenido de las grabaciones difundidas por Semana.

Ricardo Roa, mencionado en los audios contra Verónica Alcocer

Ricardo Roa, quien fuera el presidente de la estatal petrolera Ecopetrol hasta el pasado 30 de julio, también fue mencionado en los audios de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer.

“Él (Ricardo Roa) se ha equivocado, lo mismo que le ha pasado a Leyva. Es gente que no supo decir no. Si no sabes decir no… Todo el mundo te la mete, todo el mundo te la mete. Tú te vas chupando ahí, jodido y tal”, expresa la mujer en los audios revelados por Semana.

“Lo que hice yo, que todo el mundo me decía: ‘Estás loca, estás loca’. Le dije el otro día a Vendrell: ‘¿Cómo le haces tú eso a un amigo? ¿Un amigo? Un amigo no te pone de firmona’, ¿vale? Todo lo que han hecho con Roa…”, agrega.

Y añade: “Te pide el amigo, te pide el no sé quién, te pide el señor, te pide… Puta, tío. (...) Él se ganó el puesto… El primer puesto de gerente se lo ganó dándole una tarjeta a Verónica”, haciendo alusión que Roa llegó a ese puesto en Ecopetrol tras un favor que le hizo a Alcocer.

El audio que compromete a Verónica Alcocer

Este es el material que compartió Semana donde queda expuesta Verónica Alcocer.