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Rodrigo Lara asegura que Petro ordenó apoyar a Honorio Henríquez para la presidencia del Senado
El ministro del Interior designado afirmó que el Pacto Histórico respaldaría al candidato del Centro Democrático, una decisión que, según dijo, busca afectar el inicio del gobierno de Abelardo de la Espriella.
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crojas
Rodrigo Lara asegura que Petro ordenó apoyar a Honorio Henríquez para la presidencia del Senado
Colprensa
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Viernes, 17 de Julio de 2026

El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, aseguró que el presidente de la República, Gustavo Petro, dio la orden a la bancada del Pacto Histórico que asume sus curules el próximo lunes, 20 de julio, de que vote por Honorio Henríquez, candidato del Centro Democrático a la presidencia del Senado.

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“El presidente Petro ya dio la orden de votar por el doctor Honorio Henríquez, que sería el candidato del Centro Democrático, desafiando a la coalición que está armando el presidente Abelardo de la Espriella”, dijo Lara, quien ha participado en las reuniones con congresistas cercanos al Gobierno para definir las mesas directivas de Senado y Cámara de la nueva legislatura.

El candidato del Gobierno es el miembro del Partido de La U Alfredo De Luque, que ha sido amigo personal del presidente De la Espriella desde hace muchos años. El Centro Democrático, sin embargo, considera que el presidente del Senado debe ser de su partido, que es la bancada con mayor número de miembros en esa corporación.

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“Eso ya está claro. Ya todo el mundo sabe que Petro quiere votar por el doctor Honorio Henríquez para hacerle daño al Gobierno de Abelardo de la Espriella, para entorpecer su inicio, pero pues aquí no somos mancos y aquí en este gobierno no hay tibios. Aquí no nos dejamos presionar y aquí no nos dejamos chantajear”, agregó Lara.

Si bien De Luque cuenta con el apoyo de La U, Cambio Radical, los conservadores, el Partido Verde y Salvación Nacional, lo que le daría los votos para ser elegido, el apoyo del Pacto Histórico al candidato del Centro Democrático podría dificultar su elección.

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Lara negó que la intención del Gobierno sea afectar al Centro Democrático, como lo sugirió el expresidente, Álvaro Uribe, quien dijo que hay personas cercanas al presidente De la Espriella que quieren acabar con ese partido.

“Todo lo contrario. Aquí en el Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella lo que tenemos es aprecio genuino por el Centro Democrático, hay muchos amigos en ese partido y nos alegra mucho contarlo como un partido aliado”, agregó Lara.

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