Abelardo De La Espriella condenó atentado contra base militar en Tibú

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, rechazó este jueves el atentado perpetrado contra una unidad del Ejército Nacional en el municipio de Tibú, Norte de Santander, y aseguró que la seguridad será una de las prioridades de su gobierno.

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A través de un comunicado, De La Espriella calificó el hecho como un "atentado terrorista" y expresó su solidaridad con los soldados afectados, sus familias y la población civil de la zona. Además, manifestó preocupación por los reportes preliminares que indican que una menor de edad habría resultado herida durante el ataque.

De acuerdo con el pronunciamiento, en la acción violenta fueron utilizados artefactos explosivos de tipo táctico, entre ellos un carro bomba y explosivos que, presuntamente, fueron lanzados desde un dron.

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El mandatario electo sostuvo que este episodio refleja el deterioro de las condiciones de seguridad en el país y evidencia la necesidad de fortalecer la presencia y la autoridad del Estado en las regiones más afectadas por el conflicto armado.

Asimismo, afirmó que el terrorismo, el narcotráfico y los grupos armados ilegales "no podrán seguir intimidando a la Fuerza Pública ni sometiendo a los colombianos mediante el miedo", al tiempo que reiteró que la protección de la vida, la seguridad y el orden serán ejes centrales de su administración, que asumirá el próximo 7 de agosto.