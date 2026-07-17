Superservicios advierte riesgos por concentración de generación eléctrica

Al menos seis agentes y en cinco departamentos del país se concentra la generación eléctrica actual y futura del país, lo que supone eventuales riesgos para el mercado nacional.



Esta fue la advertencia realizada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a través de su informe “Generación Eléctrica en Colombia 2026: Concentración, Riesgos y Transición Energética”, donde detalla los principales desafíos que tiene este sector en la actualidad.



El documento indicó que cinco departamentos (Antioquia, Córdoba, Atlántico, Cundinamarca y La Guajira) concentran el 55% de la generación actual y futura, mientras Chocó registra cero megavatios (MW) y Bogotá apenas 6,1 MW pese a ser el centro de mayor demanda en el país.



Además, solo seis agentes concentran el 72% de la capacidad actual del sistema: Empresa Públicas de Medellín, Enel, Isagen, Celsia, AES Colombia y Tebsa, poniendo un panorama con fuertes posiciones dominantes en el mercado.



Estas situaciones llevaron al ente de control a recomendar al Gobierno implementar acciones que permitan regular la concentración del mercado, fortaleciendo el seguimiento a la formación de precios de los agentes dominantes, evaluando umbrales regulatorios de concentración y profundizar el análisis de control accionario indirecto entre grupos empresariales.

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La Superservicios también enfatizó en que la descentralización geográfica de la generación eléctrica es una de las claves para democratizar el sistema. Con este objetivo la Superintendencia solicitó diseñar incentivos regulatorios diferenciados para priorizar proyectos en zonas de alta demanda y baja capacidad instalada, como el centro del país.



Por otro lado, en cuanto a la política de Transición Energética, la Superintendencia aseguró que ya se evidencian resultados concretos, pues la energía solar figura como la segunda fuente de generación en la matriz del Sistema Interconectado Nacional.



No obstante, el 70% de la nueva capacidad solar se concentra en la región Caribe, estableciendo un nuevo problema de concentración geográfica.



En cuanto a los riesgos para la suficiencia energética, el documento señaló que el 57,14% de la capacidad instalada depende de fuentes hídricas, lo que expone al sistema ante temporadas de baja hidrología o el fenómeno de El Niño que se avecina, reiterando la importancia de apostarle a la diversidad energética.

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