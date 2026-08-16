La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Colombia
5
Colombia
Una vulgaridad: Gobierno y autoridades de Pereira responden a Petro por sus palabras sobre las labores de rescate
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, y el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, rechazaron las afirmaciones del expresidente.
Authored by
cesarmuñoz
Gustavo-Petro-Urrego. Foto: Colprensa.
Colprensa
Colprensa
Domingo, 16 de Agosto de 2026

El gobierno nacional y las autoridades locales de Pereira cuestionaron duramente las palabras del expresidente Gustavo Petro, quien cuestionó que presuntamente se desalojaran los rescatistas en medio de la atención del terremoto.

Según Petro, se habría retirado a equipos de rescate para buscar sobrevivientes y los habrían cambiado por “las retroexcavadoras de los israelíes hechas para limpiar los destrozos de sus propios misiles sin reparar si hay vivos entre los escombros en Gaza”.

Estas palabras fueron cuestionadas casi que de inmediato por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien rechazó que se esté matando a los sobrevivientes en Pereira

“Petro: Cada día que pasa caes un poco más hondo en los sótanos más profundos de la infamia política. Insinuar que matamos gente bajo los escombros y mezclar Pereira con Gaza es de una procacidad, una vulgaridad y una vileza inédita”, señaló Lara.

El ministro cuestionó que el expresidente este “fuera de sus cabales” y continúa perdiendo su ética y su moral por insinuar que se está asesinando en la ciudad. “Mientras los gobiernos en el terreno seguimos en la labor de salvar vidas, tú, acostado en tu casa, sigues buscando odio”, concluyó.

Lea aquí: ¿Quiere sacar la licencia de conducción? Desde septiembre deberá aprobar un examen teórico

A este rechazo de las palabras de Petro también se sumó la alcaldía de Pereira, que en cabeza de su alcalde Mauricio Salazar calificaron de “información falsa” lo dicho por el expresidente.

Aclararon que “no se ha ordenado si se ordenará suspender o retirar las labores de búsqueda y rescate mientras los equipos especializados determinen que existe posibilidad de encontrar vida”.

Señalaron que en el lugar se encuentra un equipo especializado del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, trabajando junto a organismos de socorro y voluntarios y bajo protocolos urgentes, por lo que cuestionaron que el expresidente esté divulgando información falsa y sin fundamento.

“Este no es momento para especulaciones ni información sin verificar que pueda generar confusión o entorpecer el trabajo de quienes están salvando vidas. Cada decisión debe estar guiada por criterios técnicos y por una única prioridad: proteger, encontrar y salvar vidas. Pereira necesita ayuda, no desinformación”, agregó.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion . 

Recomendados para ti
Temas del Día
Asesinato José Alberto Cerro Norte
Asesinato José Alberto Cerro Norte
Una charla interrumpida a disparos acabó con José Alberto en Cerro Norte, Cúcuta
La Opinión
Lo importante no es que la relación termine, sino demostrar que el engaño existía desde el momento en que se solicitó el dinero, según los expertos. / Foto: creada con IA
Lo importante no es que la relación termine, sino demostrar que el engaño existía desde el momento en que se solicitó el dinero, según los expertos. / Foto: creada con IA
Hay ‘amores’ que estafan, una realidad en Cúcuta y otras ciudades de Colombia
Leonardo Favio Oliveros
Foto: archivo La Opinipon
Foto: archivo La Opinipon
¿Por qué cuesta más construir un futuro en Norte de Santander?
Camila Rojas