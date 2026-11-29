Las alarmas de evacuación sonaron y, minutos después, la estructura comenzó a desplomarse. En menos de dos segundos, los 15 pisos del edificio Invico desaparecieron entre una nube de polvo que se extendió sobre la avenida Circunvalar de Pereira. La implosión se realizó este domingo 29 de noviembre, a las 11:00 de la mañana, y se convirtió en la primera gran demolición controlada de una infraestructura afectada por el terremoto del pasado 10 de agosto.

La caída de la edificación dio fin a más de cinco décadas de historia en una de las zonas urbanas de la capital de Risaralda. Construido entre 1971 y 1973, el Invico funcionó durante 53 años como espacio de comercio y vivienda. Ahí residieron y trabajaron cientos de personas, hasta que el terremoto magnitud 7,4 comprometió gravemente su estructura y obligó a ordenar su demolición.

Aunque el inmueble logró que todos sus habitantes consiguieron evacuar con vida, los daños dejaron sin posibilidad de recuperación a la edificación, ubicada en la calle 14 con avenida Circunvalar. Puede leer: Especial | Centella: un vuelo entre sombras y el fuego de la guerra

Así prepararon la implosión del edificio Invico