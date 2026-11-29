Las alarmas de evacuación sonaron y, minutos después, la estructura comenzó a desplomarse. En menos de dos segundos, los 15 pisos del edificio Invico desaparecieron entre una nube de polvo que se extendió sobre la avenida Circunvalar de Pereira. La implosión se realizó este domingo 29 de noviembre, a las 11:00 de la mañana, y se convirtió en la primera gran demolición controlada de una infraestructura afectada por el terremoto del pasado 10 de agosto.
La caída de la edificación dio fin a más de cinco décadas de historia en una de las zonas urbanas de la capital de Risaralda. Construido entre 1971 y 1973, el Invico funcionó durante 53 años como espacio de comercio y vivienda. Ahí residieron y trabajaron cientos de personas, hasta que el terremoto magnitud 7,4 comprometió gravemente su estructura y obligó a ordenar su demolición.
Así prepararon la implosión del edificio Invico
La operación estuvo a cargo de Atila Demoliciones, empresa especializada que también ha participado en las implosiones de los edificios Space, Mónaco y Continental Towers, en Medellín. Con esta intervención, la compañía completó su demolición controlada número 70 en Colombia, después de 27 años de experiencia.
Para derribar la torre se instalaron cerca de 180 kilogramos de explosivos, 180 detonadores electrónicos y aproximadamente 2.000 metros de cordón detonante. La activación se realizó de manera remota desde una estación ubicada a 200 metros de la edificación.
El procedimiento contó con la participación de cerca de 600 personas y la coordinación de distintas entidades, entre ellas la Alcaldía de Pereira, el Ejército, la Policía Metropolitana, la Aeronáutica Civil, Indumil, la CARDER y los organismos de socorro.
Se establecieron tres anillos de seguridad, con restricciones a 50, 100 y 200 metros de la estructura, y un perímetro general superior a 1,5 kilómetros. Además, se instalaron sensores para monitorear las vibraciones y se utilizaron mantas protectoras para controlar la dispersión de polvo y fragmentos. Las cargas explosivas se ubicaron directamente en la edificación y no en el suelo, con el propósito de reducir posibles afectaciones en los alrededores.
¿Qué pasará después de la caída del Invico?
De acuerdo con las estimaciones de Atila Demoliciones, los trabajos de fragmentación, clasificación y retiro de escombros tomarán entre 45 y 55 días. Durante esas labores se separará el acero de las varillas para su aprovechamiento, mientras que los demás materiales serán trasladados a escombreras autorizadas. La meta es dejar nivelado el terreno una vez termine la intervención.
Esta es la primera de cerca de 900 intervenciones de este tipo aprobadas en la ciudad después del terremoto del 10 de agosto.