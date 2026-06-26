La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Cúcuta
2
Cúcuta
¿Cúcuta está preparada para un terremoto? Esto dicen las autoridades
En la ciudad hay numerosas viviendas que están construidas en zonas de alto riesgo, por lo que un terremoto de gran magnitud podría ocasionar una emergencia.
Authored by
juanmarcoantoniorp
Cúcuta panorama
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Viernes, 26 de Junio de 2026

El doblete sísmico ocurrido el pasado miércoles en Venezuela, causó severas afectaciones en Caracas y en otras ciudades del vecino país. Sin embargo, el fenómeno con epicentro en el estado Yaracuy también llegó a sentirse en otras regiones venezolanas e incluso en Colombia.

En el caso de Cúcuta, sobre las 5:00 de la tarde algunos ciudadanos reportaron sentir un temblor. Ante ello, Fabián Prato, secretario de Gestión del Riesgo de Desastres, confirmó que a esa hora se presentó un sismo de una magnitud alrededor de 4.0. 

El funcionario municipal indicó que aunque este fue menor y no ocasionó daños, si llevó a que se activara la sala de crisis y al Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres. 

“La preocupación que tenemos es que los terremotos ocurridos en Venezuela sucedieron cerca a la falla geológica de Boconó  que comprende Venezuela y parte del territorio colombiano”, agregó Prato. 

También: La Guaira revive una tragedia histórica: el estado más golpeado por el terremoto de Venezuela suma destrucción y víctimas

En este sentido, el jefe de la dependencia explicó que a nivel de infraestructura Cúcuta no está preparada para un sismo de gran magnitud puesto que muchas edificaciones no cuentan con las normas sismo resistentes

Sumado a ello, el funcionario afirmó que en la ciudad hay numerosas viviendas que están construidas en zonas de alto riesgo, que podrían ocasionar una gran emergencia. 

A nivel de autoridades, el secretario sí enfatizó que el municipio cuenta con el Consejo para la Gestión del Riesgo, el cual está conformado por Bomberos, Defensa Civil, Policía, Ejército y la Cruz Roja Colombiana

“Sin embargo, ante un evento de esos que no se sabe con qué magnitud puede llegar ni sus consecuencias, las capacidades puede que no sean suficientes. Por lo mismo, el llamado a la comunidad es a tomar medidas preventivas, participar de simulacros, contar con un kit de emergencia y seguir las recomendaciones dadas por las autoridades”, precisó.

Secretaría de Riesgos de Cúcuta realizó dos barridos en Cúcuta

En cuanto a las líneas de emergencias, Prato recordó que el número de la Secretaría de Riesgos es: 313-3218204. Asimismo, dijo que para bomberos es 119, para Defensa Civil 144 y para la Cruz Roja el 132. 

Estudio de microzonificación, tarea pendiente en Cúcuta

Aunque Cúcuta está ubicada en una zona de alta sismicidad, todavía al día de hoy no cuenta con un  estudio de microzonificación. 

De acuerdo con expertos, este tipo de estudios de microzonificación sísmica se utilizan para evaluar la forma en que se ven afectadas por los movimientos sísmicos las distintas áreas de una ciudad, teniendo en cuenta las características del suelo.

 Además, el mismo se usa para comprender cómo los diferentes tipos de suelo pueden amplificar o modificar la intensidad de las vibraciones sísmicas, lo que ayuda a planificar la construcción y a reducir el riesgo de que las construcciones no sean capaces de resistir un terremoto. 

Por lo tanto, este estudio es una necesidad latente en la ciudad, pero además su ejecución está estipulada en la Ley 14000 de 1997, en lo concerniente al Código de Construcción Sismorresistente.  

Le puede interesar: No sé nada de ellos: la angustiosa búsqueda de futbolista argentino por su familia en Venezuela

Frente a ello, la Alcaldía de Cúcuta, recordó que aunque la realización de este estudio quedó contemplado dentro del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), aprobado según acuerdo 022 de diciembre de 2019, el mismo requiere de unos estudios técnicos muy especializados que son bastante costosos.

Por lo mismo, su elevado costo lleva a que sea necesario el apoyo del Gobierno nacional. 

¿Que es un doblete sísmico? 

El evento ocurrido en el vecino país, fue identificado como un doblete sísmico. En sismología, este término se utiliza cuando dos terremotos principales de magnitudes muy parecidas se producen en la misma área y en un intervalo muy corto de tiempo, debido a que la ruptura de una falla no libera toda la energía acumulada en un solo evento. 

Así pues, especialistas detallaron que la primera ruptura incrementa el esfuerzo sobre otro segmento cercano de la falla, que puede romperse casi de inmediato y generar un segundo terremoto de gran magnitud.

Agregaron que este tipo de secuencias suelen ser más destructivas que un solo terremoto, ya que el segundo movimiento puede impactar estructuras que ya fueron debilitadas; además de prolongar el tiempo en el cual el suelo permanece sacudiéndose.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion . 

Recomendados para ti
Temas del Día
Artículos para el hogar y algunos productos de aseo aumentarían de precio. / Foto: creada con IA
Artículos para el hogar y algunos productos de aseo aumentarían de precio. / Foto: creada con IA
Los productos que podrían subir de precio en Colombia con los aranceles ‘inteligentes’
Leonardo Favio Oliveros
Abogado La Floresta
Abogado La Floresta
¿Estaba amenazado el abogado? Así se ejecutó el crimen que acabó con Giuseppe Lizcano en Los Patios
La Opinión
El nuevo personero del municipio de Ocaña promete trabajar por la defensa de los derechos humanos.
El nuevo personero del municipio de Ocaña promete trabajar por la defensa de los derechos humanos.
Abogado asume como nuevo personero de Ocaña
Javier Sarabia