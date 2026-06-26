¿Cúcuta está preparada para un terremoto? Esto dicen las autoridades

El doblete sísmico ocurrido el pasado miércoles en Venezuela, causó severas afectaciones en Caracas y en otras ciudades del vecino país. Sin embargo, el fenómeno con epicentro en el estado Yaracuy también llegó a sentirse en otras regiones venezolanas e incluso en Colombia.

En el caso de Cúcuta, sobre las 5:00 de la tarde algunos ciudadanos reportaron sentir un temblor. Ante ello, Fabián Prato, secretario de Gestión del Riesgo de Desastres, confirmó que a esa hora se presentó un sismo de una magnitud alrededor de 4.0.

El funcionario municipal indicó que aunque este fue menor y no ocasionó daños, si llevó a que se activara la sala de crisis y al Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres.

“La preocupación que tenemos es que los terremotos ocurridos en Venezuela sucedieron cerca a la falla geológica de Boconó que comprende Venezuela y parte del territorio colombiano”, agregó Prato.

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En este sentido, el jefe de la dependencia explicó que a nivel de infraestructura Cúcuta no está preparada para un sismo de gran magnitud puesto que muchas edificaciones no cuentan con las normas sismo resistentes.

Sumado a ello, el funcionario afirmó que en la ciudad hay numerosas viviendas que están construidas en zonas de alto riesgo, que podrían ocasionar una gran emergencia.

A nivel de autoridades, el secretario sí enfatizó que el municipio cuenta con el Consejo para la Gestión del Riesgo, el cual está conformado por Bomberos, Defensa Civil, Policía, Ejército y la Cruz Roja Colombiana.

“Sin embargo, ante un evento de esos que no se sabe con qué magnitud puede llegar ni sus consecuencias, las capacidades puede que no sean suficientes. Por lo mismo, el llamado a la comunidad es a tomar medidas preventivas, participar de simulacros, contar con un kit de emergencia y seguir las recomendaciones dadas por las autoridades”, precisó.