¿Cúcuta está preparada para un terremoto? Esto dicen las autoridades

En cuanto a las líneas de emergencias, Prato recordó que el número de la Secretaría de Riesgos es: 313-3218204. Asimismo, dijo que para bomberos es 119, para Defensa Civil 144 y para la Cruz Roja el 132.
Estudio de microzonificación, tarea pendiente en Cúcuta
Aunque Cúcuta está ubicada en una zona de alta sismicidad, todavía al día de hoy no cuenta con un estudio de microzonificación.
De acuerdo con expertos, este tipo de estudios de microzonificación sísmica se utilizan para evaluar la forma en que se ven afectadas por los movimientos sísmicos las distintas áreas de una ciudad, teniendo en cuenta las características del suelo.
Además, el mismo se usa para comprender cómo los diferentes tipos de suelo pueden amplificar o modificar la intensidad de las vibraciones sísmicas, lo que ayuda a planificar la construcción y a reducir el riesgo de que las construcciones no sean capaces de resistir un terremoto.
Por lo tanto, este estudio es una necesidad latente en la ciudad, pero además su ejecución está estipulada en la Ley 14000 de 1997, en lo concerniente al Código de Construcción Sismorresistente.
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Frente a ello, la Alcaldía de Cúcuta, recordó que aunque la realización de este estudio quedó contemplado dentro del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), aprobado según acuerdo 022 de diciembre de 2019, el mismo requiere de unos estudios técnicos muy especializados que son bastante costosos.
Por lo mismo, su elevado costo lleva a que sea necesario el apoyo del Gobierno nacional.
¿Que es un doblete sísmico?
El evento ocurrido en el vecino país, fue identificado como un doblete sísmico. En sismología, este término se utiliza cuando dos terremotos principales de magnitudes muy parecidas se producen en la misma área y en un intervalo muy corto de tiempo, debido a que la ruptura de una falla no libera toda la energía acumulada en un solo evento.
Así pues, especialistas detallaron que la primera ruptura incrementa el esfuerzo sobre otro segmento cercano de la falla, que puede romperse casi de inmediato y generar un segundo terremoto de gran magnitud.
Agregaron que este tipo de secuencias suelen ser más destructivas que un solo terremoto, ya que el segundo movimiento puede impactar estructuras que ya fueron debilitadas; además de prolongar el tiempo en el cual el suelo permanece sacudiéndose.
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