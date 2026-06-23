Estos barrios de Cúcuta tendrán suspensión del servicio de agua por labores de mantenimiento

Aguas Kpital Cúcuta informó que la prestación del servicio de agua potable para este martes 23 de junio se desarrolla con normalidad en la mayor parte de la ciudad. Sin embargo, algunos sectores presentan suspensión temporal debido a trabajos de mantenimiento y renovación de redes.

La empresa indicó que actualmente se encuentran sin servicio los barrios Antonia Santos, Los Olivos, Sabana Verde, Los Estoraques y la ciudadela El Progreso, donde se adelantan actividades de mantenimiento.

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Asimismo, señaló que durante la jornada de este martes se registrará suspensión del suministro en los barrios 7 de Agosto, Niña Ceci (hasta la avenida 9) y Carlos Ramírez París (desde la calle 0A), debido a labores de renovación y conexión de redes.

Aguas Kpital recomendó a los usuarios aprovisionarse de agua cuando el servicio esté disponible en sus hogares y mantener los tanques de almacenamiento llenos, limpios y debidamente tapados, con el fin de garantizar la disponibilidad del recurso durante las interrupciones programadas.

La compañía aseguró que estos trabajos buscan optimizar la infraestructura del sistema de acueducto y mejorar la prestación del servicio para los habitantes de los sectores intervenidos.