Gobernación de Norte de Santander inicia jornada de detección del cáncer de mama

La Gobernación de Norte de Santander, en cabeza de la gestora social, Cecilia Soler, y del gobernador, William Villamizar, inició una jornada de detección temprana del cáncer de mama, en el marco del Día Mundial contra esa enfermedad. La jornada, que comenzó este lunes, incluye la práctica gratuita de ecografías y mamografías.

Con estos servicios médicos, la Gobernación, en alianza con el Hospital Universitario Erasmo Meoz y Ecoimagen Salud, busca beneficiar a 150 mujeres de la región con exámenes que permitan detectar oportunamente este tipo de cáncer.

Según informó la administración departamental, la jornada, liderada por la gestora social Cecilia Soler, se llevará a cabo hasta el próximo viernes 23 en las instalaciones del Hospital Universitario Erasmo Meoz.

“Los exámenes se están adelantando desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde. Si no completamos todos los cupos al terminar esta semana, continuaremos en la empresa Ecoimagen para que se sigan realizando los exámenes”, informó la Gobernación.