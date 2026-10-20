Gobernación de Norte de Santander inicia jornada de detección del cáncer de mama

Asimismo, la administración departamental explicó que las mujeres que asisten a la jornada son aquellas que se inscribieron en el despacho de la gestora social, cuyos casos son conocidos por el hospital y otras entidades de salud, o que se enteraron de la actividad durante su lanzamiento.
La Gobernación recordó que esta jornada forma parte de los programas sociales coordinados por la gestora social, quien trabaja con la red de salud del departamento.
Han disminuido los casos
La campaña de prevención, que cumple 11 años en 2026, busca reducir las complicaciones asociadas al cáncer de mama mediante la detección temprana de la enfermedad.
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Por esta razón, la Gobernación de Norte de Santander invitó a las mujeres a cumplir con los exámenes médicos periódicamente y a practicar el autoexamen en casa.
“Este cáncer afecta a mujeres de todas las edades, especialmente después de los 40 años. También hay que tener en cuenta que, en ocasiones, es una enfermedad hereditaria”, explicó la Gobernación.
La administración departamental anunció que la jornada continuará en los próximos años.
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