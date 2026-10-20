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Gobernación de Norte de Santander inicia jornada de detección del cáncer de mama
En el Hospital Universitario Erasmo Meoz se están practicando ecografías y mamografías de manera gratuita.
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juanmarcoantoniorp
Jornada de detección cáncer de mama.
La opinión
La Opinión
Martes, 20 de Octubre de 2026

La Gobernación de Norte de Santander, en cabeza de la gestora social, Cecilia Soler, y del gobernador, William Villamizar, inició una jornada de detección temprana del cáncer de mama, en el marco del Día Mundial contra esa enfermedad. La jornada, que comenzó este lunes, incluye la práctica gratuita de ecografías y mamografías.

Con estos servicios médicos, la Gobernación, en alianza con el Hospital Universitario Erasmo Meoz y Ecoimagen Salud, busca beneficiar a 150 mujeres de la región con exámenes que permitan detectar oportunamente este tipo de cáncer.

Según informó la administración departamental, la jornada, liderada por la gestora social Cecilia Soler, se llevará a cabo hasta el próximo viernes 23 en las instalaciones del Hospital Universitario Erasmo Meoz.

“Los exámenes se están adelantando desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde. Si no completamos todos los cupos al terminar esta semana, continuaremos en la empresa Ecoimagen para que se sigan realizando los exámenes”, informó la Gobernación.

Exámenes se están practicando desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde.
Exámenes se están practicando desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde.
La campaña de prevención, que cumple 11 años en 2026.
La campaña de prevención, que cumple 11 años en 2026.

 

Asimismo, la administración departamental explicó que las mujeres que asisten a la jornada son aquellas que se inscribieron en el despacho de la gestora social, cuyos casos son conocidos por el hospital y otras entidades de salud, o que se enteraron de la actividad durante su lanzamiento.

La Gobernación recordó que esta jornada forma parte de los programas sociales coordinados por la gestora social, quien trabaja con la red de salud del departamento.
 
Han disminuido los casos

La campaña de prevención, que cumple 11 años en 2026, busca reducir las complicaciones asociadas al cáncer de mama mediante la detección temprana de la enfermedad.

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Por esta razón, la Gobernación de Norte de Santander invitó a las mujeres a cumplir con los exámenes médicos periódicamente y a practicar el autoexamen en casa.

“Este cáncer afecta a mujeres de todas las edades, especialmente después de los 40 años. También hay que tener en cuenta que, en ocasiones, es una enfermedad hereditaria”, explicó la Gobernación.

La administración departamental anunció que la jornada continuará en los próximos años.

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