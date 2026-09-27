Gobierno entrega beca completa al cucuteño Matías Luengas tras lograr puntaje perfecto en las ICFES

“La Patria Milagro premia el esfuerzo”, afirmó De la Espriella.
El mandatario también destacó el papel de la familia en este proceso y animó al joven a continuar trabajando por sus metas.
“Este logro es tuyo y de tu familia. Que sea apenas el comienzo de todo lo que puedes alcanzar. Colombia cree en ti. Sigue soñando en grande y demostrando que el esfuerzo siempre vale la pena”, señaló.
Con el puntaje de 500 sobre 500, Matías se convirtió en protagonista de uno de los resultados académicos más destacados de las Pruebas Saber 11, y ahora tendrá la posibilidad de elegir dónde y qué estudiar para continuar construyendo su proyecto de vida.
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