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Gobierno entrega beca completa al cucuteño Matías Luengas tras lograr puntaje perfecto en las ICFES
Matías Luengas Vergel, de 16 años, alcanzó el puntaje máximo en las Pruebas Saber 11 y recibió como reconocimiento una beca que cubrirá los cinco años de su carrera universitaria.
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valents2121
Matías Luengas.
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Domingo, 27 de Septiembre de 2026

El joven cucuteño de 16 años, Matías Luengas Vergel, alcanzó un resultado perfecto en las Pruebas Saber 11 al obtener 500 puntos sobre 500, logro que fue destacado por el presidente Abelardo de la Espriella.

El mandatario resaltó el resultado como una muestra del talento, la disciplina, la dedicación y el compromiso del estudiante con sus metas. Durante el reconocimiento, señaló que este tipo de logros deben convertirse también en oportunidades para que los jóvenes puedan desarrollar sus proyectos de vida.

Como reconocimiento a su desempeño académico y con el apoyo de un empresario colombiano, el Gobierno anunció para Matías una beca completa que cubrirá los cinco años de su carrera universitaria en la institución de educación superior de Colombia que él elija.

Lea aquí: ¡500 de 500! Matías Luengas, el cucuteño que logró el puntaje perfecto en el ICFES

 

“La Patria Milagro premia el esfuerzo”, afirmó De la Espriella.

El mandatario también destacó el papel de la familia en este proceso y animó al joven a continuar trabajando por sus metas.

“Este logro es tuyo y de tu familia. Que sea apenas el comienzo de todo lo que puedes alcanzar. Colombia cree en ti. Sigue soñando en grande y demostrando que el esfuerzo siempre vale la pena”, señaló.

Con el puntaje de 500 sobre 500, Matías se convirtió en protagonista de uno de los resultados académicos más destacados de las Pruebas Saber 11, y ahora tendrá la posibilidad de elegir dónde y qué estudiar para continuar construyendo su proyecto de vida.

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