Gobierno entrega beca completa al cucuteño Matías Luengas tras lograr puntaje perfecto en las ICFES

El joven cucuteño de 16 años, Matías Luengas Vergel, alcanzó un resultado perfecto en las Pruebas Saber 11 al obtener 500 puntos sobre 500, logro que fue destacado por el presidente Abelardo de la Espriella.

El mandatario resaltó el resultado como una muestra del talento, la disciplina, la dedicación y el compromiso del estudiante con sus metas. Durante el reconocimiento, señaló que este tipo de logros deben convertirse también en oportunidades para que los jóvenes puedan desarrollar sus proyectos de vida.

Como reconocimiento a su desempeño académico y con el apoyo de un empresario colombiano, el Gobierno anunció para Matías una beca completa que cubrirá los cinco años de su carrera universitaria en la institución de educación superior de Colombia que él elija.

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