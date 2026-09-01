Tras anuncio de deportaciones, crecen las solicitudes de orientación migratoria en Cúcuta

Colombia alberga actualmente a 2,84 millones de venezolanos con vocación de permanencia. Estas cifras fueron las últimas dadas a conocer por Migración Colombia a mediados de este año. De este universo, alrededor de 74.999 venezolanos están regularizados bajo mecanismos ordinarios, mientras que el grueso de la población, unos 1,96 millones tienen el Permiso por Protección Temporal (PPT) vigente.

Sin embargo, otros 322.335 mantenían aún el preregistro activo para obtener el PPT, es decir, aún no están regularizados. Además, a ellos se suman otros 459.291 venezolanos identificados formalmente en condición irregular.

Estos dos últimos grupos, de casi 800.000 venezolanos, se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, primero por la carencia de algún documento que los identifique en el país, y ahora se suma el anuncio hecho, la semana pasada, por el presidente Abelardo de la Espriella, en el cual precisó que se harán deportaciones de aquellos venezolanos sin documentación en Colombia.

Las organizaciones de migrantes en el país infieren que el anuncio presidencial provocó que en los Centros Intégrate, específicamente en el de Cúcuta, se reportara un aumento en la demanda de orientación sobre regularización migratoria.

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Durante la jornada de este lunes, se observaron largas filas de migrantes en la entrada del espacio, ubicado en el centro comercial Las Mercedes.

La capacidad habitual de atención del centro es de aproximadamente 80 personas por día; sin embargo, la semana pasada atendieron un promedio de 120 personas diariamente, lo que representó un aumento del 50% frente al flujo normal de personas que venían acudiendo por orientación.

La situación se intensificó ayer, cuando se registró una afluencia de aproximadamente unas 200 personas. Esta cifra representa un aumento del 150% frente a la capacidad habitual de atención y supone la llegada de 80 personas más respecto al promedio diario registrado durante la semana pasada.

El incremento frente a la semana anterior corresponde al 66,7%, lo que evidencia un crecimiento sostenido en la demanda de servicios de orientación relacionados con los procesos de regularización migratoria.

La alta afluencia registrada durante la jornada refleja el creciente interés de la población migrante por acceder a información y acompañamiento frente a las alternativas disponibles para regularizar su situación migratoria.

Las alternativas que tienen

Sin embargo, hay que recordar que las alternativas de regularización para los venezolanos en Colombia se concentran en pocos mecanismos. El primero a mencionar es el sistema de visado ordinario, en el cual se encuentran las visas de trabajo, visas de conyugue, visas de residente para padres de hijos colombianos, visas de inversionista y el visado de residente vinculado al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), pero para ello el migrante debe cumplir una serie de requisitos y el pago del trámite en Cancillería, que ronda por encima de $1’600.000, para el último tipo de visado.

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Otra alternativa es una visa V (Visa especial) que da regularización a los venezolanos que se encuentran ya en el país de forma transitoria (2 años) y la cual solo está disponible hasta el 4 de diciembre de este año.

Además, está el PPT para los niños, niñas y adolescentes que estén estudiando en colegios de Colombia o estén vinculados a programas del ICBF; y el PEP-Tutor para los representantes legales de un menor con PPT aprobado antes del 31 de diciembre de 2023, y los cuales tienen plazo para tramitar este permiso hasta el 31 de diciembre de 2026.

Una última opción es la solicitud de refugiado en Colombia, para lo cual el venezolano debe encontrarse en el país y demostrar ante el Gobierno que se encuentra acá por un temor fundado de persecución por raza, religión, nacionalidad, grupo social u opiniones políticas, o que huyó de Venezuela debido a violencia generalizada, conflictos internos o violación masiva de derechos humanos.

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