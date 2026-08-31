Colegios de la comuna 9 de Cúcuta, en riesgo de emergencia sanitaria

Seis instituciones educativas de la comuna 9 de Cúcuta están en riesgo de enfrentar una emergencia sanitaria por la falta de personal de limpieza. De acuerdo con líderes sociales, esta situación se viene presentando desde hace tres semanas.

Entre las instituciones educativas afectadas se encuentran los colegios Alejandro Gutiérrez Calderón, Nuestra Señora de Belén, Manuel Fernández de Novoa, La Divina Pastora, Julio Pérez Ferrero y la Institución Educativa Padre Rafael García Herreros.

Según explicó William Ortega, edil de la comuna 9, estos planteles presentan suciedad y malos olores en los baños, además de acumulación de basuras.

“Más de 4.000 estudiantes se están viendo afectados entre todos los colegios. Sumado a ello, son al menos 15 personas las que se quedaron sin trabajo”, destacó Ortega.

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Asimismo, el líder social señaló que los rectores se abstienen de contratar personal de limpieza para evitar problemas con los padres de familia y porque, según explicó, no cuentan con los recursos ni las condiciones para vincular de manera formal a una persona y garantizarle la ARL y la seguridad social.

Sin embargo, recalcó que, si el problema persiste, las instituciones educativas estarían evaluando la posibilidad de suspender las clases.

“Por el momento seguimos a la espera de que responda la Secretaría de Educación. Si no se pronuncian, se hará un debate de control político e iremos hasta el despacho para conseguir una explicación”, añadió.