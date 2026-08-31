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Colegios de la comuna 9 de Cúcuta, en riesgo de emergencia sanitaria
La falta de personal de servicios generales en los planteles ya cumple 3 semanas.
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Colegio Nuestra Señora de Belén.
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Lunes, 31 de Agosto de 2026

Seis instituciones educativas de la comuna 9 de Cúcuta están en riesgo de enfrentar una emergencia sanitaria por la falta de personal de limpieza. De acuerdo con líderes sociales, esta situación se viene presentando desde hace tres semanas.

Entre las instituciones educativas afectadas se encuentran los colegios Alejandro Gutiérrez Calderón, Nuestra Señora de Belén, Manuel Fernández de Novoa, La Divina Pastora, Julio Pérez Ferrero y la Institución Educativa Padre Rafael García Herreros.

Según explicó William Ortega, edil de la comuna 9, estos planteles presentan suciedad y malos olores en los baños, además de acumulación de basuras.

“Más de 4.000 estudiantes se están viendo afectados entre todos los colegios. Sumado a ello, son al menos 15 personas las que se quedaron sin trabajo”, destacó Ortega.

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Asimismo, el líder social señaló que los rectores se abstienen de contratar personal de limpieza para evitar problemas con los padres de familia y porque, según explicó, no cuentan con los recursos ni las condiciones para vincular de manera formal a una persona y garantizarle la ARL y la seguridad social.

Sin embargo, recalcó que, si el problema persiste, las instituciones educativas estarían evaluando la posibilidad de suspender las clases.

“Por el momento seguimos a la espera de que responda la Secretaría de Educación. Si no se pronuncian, se hará un debate de control político e iremos hasta el despacho para conseguir una explicación”, añadió.

Más de 4 mil alumnos hay entre las diferentes instituciones
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La Secretaría de Educación avanza en las gestiones ante el Gobierno Nacional.
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Responde la Alcaldía 

Frente a esta situación, César Rojas, secretario de Educación de Cúcuta, informó que están a la espera de la incorporación de unos recursos para contratar nuevamente a la empresa encargada de vincular al personal de servicios generales.

“El contrato con la empresa terminó el día 6 de agosto y estamos haciendo la gestión con el Ministerio de Educación para que nos autorice unos cargos nuevos en la planta, para así contratar los servicios generales y de vigilantes”, detalló el funcionario.

Sin embargo, Rojas aseguró que deben esperar a que concluya el trámite de esta solicitud ante el Ministerio.

Asimismo, señaló que los rectores tienen conocimiento de que, cuando falta este servicio, pueden utilizar recursos propios de gratuidad y del arriendo de las casetas para pagar al personal encargado de las labores de limpieza.

“Con la gestión que estamos haciendo ya se podrían tener vigilantes y aseadores propios dentro de las instituciones, como ya funciona en otros colegios. Donde no alcanzan los recursos es que mandamos las del contrato”, concluyó el funcionario.

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