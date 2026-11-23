Esta noche a las 7:00 p.m. se realizará un plantón por la paz en Cúcuta, tras los recientes hechos de violencia que han estremecido a la ciudad. Los habitantes del barrio Tasajero extendieron la invitación a manera de rechazo del ataque con drones que dejó caos y destrucción en esta zona de la capital nortesantandereana.

El encuentro fue citado en el Polideportivo de Tasajero en donde la comunidad hará una velatón pidiendo por la paz y la unidad.

A este encuentro se sumaron la Alcaldía de Cúcuta y la Gobernación de Norte de Santander, quienes de manera conjunta hicieron un llamado a toda la ciudadanía a participar.

"La Alcaldía de Cúcuta y la Gobernación de Norte de Santander rechazan de manera contundente el ataque con dron que afectó varias viviendas. Expresamos nuestra solidaridad con las personas afectadas. La población civil no puede quedar en medio del conflicto".

El atentado

En la mañana de este lunes 23 de noviembre, se registró un ataque con drones que iba dirigido hacia las instalaciones del Departamento de Policías de Norte de Santander. El atentado dejó dos civiles lesionados y afectaciones en 60 viviendas y establecimientos comerciales de la urbanización Tasajero. La Gobernación ofreció una recompensa de hasta $50 millones por información que permita identificar a los responsables. Lea aquí: Ataque con drones explosivos contra el Departamento de Policía de Norte de Santander: el primero de este tipo en una ciudad capital Defensoría del Pueblo se pronunció Este nuevo hecho de violencia generó un llamado de alerta por parte de Iris Marín Ortiz, defensora del Pueblo, que advirtió sobre la expansión de esta modalidad de violencia y los riesgos que representa para la población civil. “Es el primer hecho de este tipo en una ciudad capital”, advirtió Iris Marín Ortiz. La defensora manifestó su preocupación por las consecuencias que estos ataques tienen para las comunidades, especialmente por el riesgo que enfrentan los ciudadanos incluso dentro de sus propias viviendas.