Esta noche a las 7:00 p.m. se realizará un plantón por la paz en Cúcuta, tras los recientes hechos de violencia que han estremecido a la ciudad. Los habitantes del barrio Tasajero extendieron la invitación a manera de rechazo del ataque con drones que dejó caos y destrucción en esta zona de la capital nortesantandereana.
El encuentro fue citado en el Polideportivo de Tasajero en donde la comunidad hará una velatón pidiendo por la paz y la unidad.
A este encuentro se sumaron la Alcaldía de Cúcuta y la Gobernación de Norte de Santander, quienes de manera conjunta hicieron un llamado a toda la ciudadanía a participar.
"La Alcaldía de Cúcuta y la Gobernación de Norte de Santander rechazan de manera contundente el ataque con dron que afectó varias viviendas. Expresamos nuestra solidaridad con las personas afectadas. La población civil no puede quedar en medio del conflicto".
El atentado