Anuncian medidas de seguridad por partido entre Cúcuta Deportivo y Nacional

La Alcaldía de Cúcuta anunció nuevas medidas de seguridad con motivo del partido entre Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional, programado para el martes 20 de octubre. Las disposiciones, establecidas mediante el Decreto 0377, incluyen restricciones temporales para el ingreso y la permanencia de hinchas del equipo visitante.

Según la administración municipal, la medida regirá desde las 6:00 p.m. del sábado 17 de octubre hasta las 6:00 p.m. del miércoles 21 de octubre.

La restricción está dirigida a las barras de Atlético Nacional y a los grupos de aficionados que se desplacen a Cúcuta para acompañar al conjunto antioqueño. Sin embargo, la disposición no afecta la libre circulación de los residentes del municipio ni de las personas que ingresen por motivos distintos al partido.

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También están exceptuados los integrantes de la delegación oficial del equipo visitante, incluidos directivos, cuerpo técnico y prensa acreditada, así como el personal logístico.

Estas son las otras medidas de seguridad

Entre las disposiciones anunciadas se encuentra la prohibición de ingresar al estadio y de transitar o permanecer en sus inmediaciones con prendas u objetos alusivos al equipo visitante.

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La Policía Nacional instalará puestos de control en los accesos viales a Cúcuta y en las terminales de transporte para verificar el cumplimiento de las restricciones.

Además, las empresas de transporte especial y las terminales deberán abstenerse de recibir o despachar caravanas organizadas por la barra visitante con destino a la capital nortesantandereana.

El decreto también prohíbe las manifestaciones, caravanas, los llamados ‘banderazos’ y las aglomeraciones de hinchas de Atlético Nacional durante el periodo de vigencia de las medidas.

Es importante recordar que estas restricciones se adoptaron teniendo en cuenta los antecedentes de seguridad registrados en 2025, cuando el bus que transportaba al Atlético Nacional fue atacado a piedras a su llegada al estadio General Santander, en Cúcuta, para disputar un partido de la Copa Colombia. El hecho ocurrió pese al amplio despliegue de seguridad dispuesto en ese momento.

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