Colombia se juega el paso a la final del fútbol masculino de los Centroamericanos 2026

El fútbol colombiano en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 continúa dando buenas noticias.

Siguiendo los pasos de la selección femenina, el equipo masculino dirigido por César Torres avanzó a las semifinales del torneo tras empatar 1-1 el lunes frente a Costa Rica.

En la siguiente fase enfrentará a Venezuela, que se clasificó segunda del grupo A con seis puntos, luego de derrotar 3-2 al anfitrión, República Dominicana.

El compromiso entre cafeteros y venezolanos, que definirá uno de los finalistas y al equipo que disputará la medalla de oro, se jugará hoy, a las 6:00 de la tarde, en el estadio Moca 85. En la otra semifinal se enfrentarán, una hora antes, México y Panamá.

La ‘Tricolor’ abrió el marcador al minuto ocho por intermedio de Miguel Marulanda, quien aprovechó un centro desde un tiro libre enviado desde el costado. Sin embargo, el conjunto costarricense reaccionó rápidamente y consiguió el empate pocos minutos después.

Durante el resto del compromiso, ambos equipos buscaron romper la igualdad con aproximaciones de peligro, pero las defensas se impusieron y el marcador no volvió a moverse.

Colombia formó con Nicolás Arango; Daniel Socarrás, Duván Mina, Carlos Pérez (C), Felipe Zúñiga, Camilo Amú, Tomás Blandón, Jaidinson Córdoba, Juan Manuel Arango, Miguel Marulanda y Gerónimo Mancilla.

De conseguir el pase a la final, Colombia buscará conquistar por cuarta vez la medalla de oro en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, luego de haberlo logrado en Barranquilla (1946 y 2018) y Cartagena (2006).

El equipo que representa al país en esta edición corresponde a la categoría Sub-19 y espera protagonizar un duelo muy parejo frente a Venezuela.

Le puede interesar: Colombia se juega el pase a la final en el fútbol femenino de los Juegos Centroamericanos

Confianza en el objetivo

Luego del empate frente a los ticos, los jugadores colombianos expresaron su satisfacción por haber clasificado a las semifinales del torneo.

Duván Mina aseguró que “estamos muy contentos porque pudimos conseguir siete puntos. El grupo va afianzándose cada día”.

El defensor recalcó que el objetivo del equipo es conquistar el título. “Queremos ser campeones, llevar esa medalla de oro para Colombia y que el país se sienta orgulloso de nosotros”.

Le puede interesar: Colombia se coronó campeón Centroamericano y del Caribe por equipos en gimnasia artística

Por su parte, Jaidinson Córdoba afirmó que “han sido equipos difíciles. Se trabajó de la mejor manera para ganar, cada uno dio el 100 % y gracias a Dios estamos en la semifinal. Ahora debemos recuperarnos para el siguiente partido; queremos llegar a la final y disputar el oro de los Juegos”.

Para Daniel Socarrás, la clave ha sido la preparación del equipo. “Es el fruto de todo el trabajo que se refleja en la cancha. Vinimos a competir, salimos a buscar el partido con la mayor responsabilidad y seguimos enfocados en cumplir el objetivo”.

Damas a la final

Mientras se espera que sucede en el duelo de los hombres, las ‘Chicas Superpoderosas’ dieron el golpe en el fútbol femenino, al clasificarse a la final de los juegos al vencer a Venezuela 4-3, en la serie de los penaltis, tras igualar en 2-2, en los 90 minutos, resultado que también se mantuvo durante los tiempos de la prórroga.

Aunque Venezuela se adelantó en el marcador, la ‘Tricolor’ marcó las nuestras no bajaron los brazos. En el minuto 40, Melanin Aponzá anotó el a 2-1 y sobre el minuto 52, Mariana Zamorano emparejó el compromiso.

Finalmente, en la definición por penales, Colombia ganó 4-3, Ana Milé González, María Viáfara, Sara Martínez y Michelle Vásquez anotaron sus cobros. La única que falló Stefanía Perlaza.

Por Venezuela acertaron sus disparos: Bárbara Sandoval, Génesis Flórez y Orliany Durán y fallaron Ángely Muñoz y Melannie Chirinos.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .