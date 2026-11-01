Colombiana Karen Mosquera conquista plata en el Mundial de Pesas en China

Colombia volvió a subir al podio en el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas que se disputa en Ningbo, China. Esta vez, la encargada de darle una nueva alegría al país fue la vallecaucana Karen Tatiana Mosquera, quien este domingo conquistó la medalla de plata en la modalidad de arranque de la división de los 61 kilogramos.

A sus 22 años, la nacida en Palmira confirmó su proyección internacional al levantar 111 kilogramos, registro que la dejó a solo uno del oro y a dos de la marca mundial. La victoria fue para la representante local Xinyi Pei, quien se impuso con 112 kilos.

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En el envión, prueba dominada también por Pei, con 142 kilogramos, Mosquera terminó en la undécima posición, con 125. La colombiana falló su primer y tercer intentos. En el total olímpico acumuló 236 kilos, resultado que la ubicó en el quinto puesto de la clasificación general.

Una temporada de grandes resultados

Lo conseguido en China no es producto de la casualidad. Mosquera llegó al Mundial respaldada por una temporada de importantes resultados internacionales. En los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 se consagró campeona de los 63 kilogramos al ganar las medallas de oro en arranque, con 107 kilos, y envión, con 125.

También se destacó en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026, donde conquistó el oro del total olímpico en los 61 kilogramos, con 230 kilos (105 en arranque y 125 en envión). A esos resultados sumó una actuación sobresaliente en el Campeonato Panamericano de Panamá, en el que obtuvo las tres medallas de oro de su división: arranque, envión y total.

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Su proyección internacional ya se había evidenciado en el Mundial Junior de Grecia 2022, donde consiguió plata en arranque, con 90 kilos, y bronce en la categoría de los 59 kilogramos.

Ahora, la atención de la delegación colombiana se concentra en Yeison López, subcampeón olímpico en París 2024, quien este lunes competirá en la división de los 85 kilogramos con el objetivo de seguir sumando resultados para el país.

Con información de El Colombiano.

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