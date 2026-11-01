Colombia confirma cuatro casos de malaria tras viajes a República Democrática del Congo

Aumentó a cuatro las personas diagnosticadas con malaria, luego del rastreo epidemiológico de contactos de los dos hombres infectados inicialmente en Palmira y Cali, Valle del Cauca, quienes viajaron recientemente a la República Democrática del Congo.



En medio de la alerta sanitaria, la directora del Instituto Nacional de Salud (INS), Zulma Cucunubá, señaló que el Instituto Nacional de Salud, el Ministerio de Salud y las autoridades sanitarias del Valle del Cauca, Cali y Palmira continúan con los análisis de laboratorio, el seguimiento epidemiológico y la identificación de posibles contactos.



También trabajan con Migración Colombia para reconstruir los recorridos de las personas involucradas y establecer los lugares en los que permanecieron durante su viaje.

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Cucunubá hizo un llamado a quienes hayan viajado a la República Democrática del Congo para que, si presentan fiebre u otros síntomas al regresar al país, acudan de inmediato a los servicios de salud e informen sobre su itinerario.



La funcionaria también aclaró que, como medida preventiva se tomaron muestras para descartar otras posibles infecciones, y que, hasta el momento no se ha confirmado ningún caso de ébola en el país.



Los dos casos iniciales responden a un hombre de 33 años, quien falleció el pasado 31 de octubre en Palmira, Valle del Cauca. El segundo, de 50 años, permanece hospitalizado bajo medidas de aislamiento y precaución en Cali.

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