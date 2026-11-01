David Alonso, largará de 12 en el Gran Premio de Catar de Moto2

El español Alex Escrig (KLINT Racing Team) demostró estar en otra liga en Catar al conseguir su primera pole position en Moto2, con un tiempo récord de 1:55.241.

Detrás de él, su compatriota Manuel González (Liqui Moly) realizó una jugada maestra para quedarse con el segundo puesto, mientras que su rival en la lucha por el título, Izan Guevara (BLU CRU Pramac), quedó relegado a la séptima posición. Apenas 3,5 puntos separan a ambos en la clasificación del Campeonato.

El tercer lugar de la grilla de salida será para Dani Holgado (Aspar Team), quien registró un tiempo de 1:55.474.

Por su parte, el colombiano David Alonso (Aspar Team) no tuvo su mejor jornada y terminó en la casilla 12, con un tiempo de 1:56.900. El viernes, durante los primeros ensayos, se había ubicado en la séptima posición.

En realidad, no ha sido un buen fin de semana para el piloto cafetero durante las prácticas. Este domingo tendrá que remontar desde las posiciones intermedias de la parrilla si quiere conseguir su segundo triunfo consecutivo y el tercero de la temporada.

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La sesión de clasificación tuvo un cierre emocionante. González ocupaba la novena posición cuando, a falta de siete minutos, los pilotos entraron a boxes para preparar el último intento. Todas las miradas estaban puestas en el español, que rodaba detrás de Guevara.

Los dos aspirantes al título se encontraron con tráfico detrás de Xabi Zurutuza. González hizo su primer movimiento en la curva 16, donde adelantó a Guevara. Cruzó la meta en la séptima posición, pero todavía tenía una última oportunidad.

En su segundo intento, González superó a Zurutuza y logró una vuelta espectacular de 1:55.367, suficiente para quedarse con el segundo puesto. Guevara, en cambio, no pudo mejorar y tuvo que conformarse con la séptima casilla, fuera de la primera fila.

Holgado aseguró el tercer puesto, a 0,233 segundos del tiempo de la pole, mientras que Vietti quedó relegado a la cuarta posición.

Collin Veijer (Red Bull KTM) ocupó el quinto lugar, por delante de Senna Agius (Liqui Moly). Guevara encabezará la tercera fila, acompañado por José Antonio Rueda (Red Bull KTM) y Adrián Huertas (Italtrans Racing).

De esta manera, Escrig celebró su primera pole position y estableció un nuevo récord de vuelta en Lusail, convirtiéndose en el duodécimo piloto diferente en conseguir la pole en Moto2 durante 2026.

Sin embargo, buena parte de la atención de la carrera estará centrada en González y Guevara, separados por apenas 3,5 puntos en la lucha por el campeonato.

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