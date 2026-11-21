El australiano Senna Agius (Kalex) pulverizó este sábado el récord de la pista en la práctica de Moto2 para el Gran Premio de Portugal que se disputará el domingo, tras firmar un tiempo de 1:40.547 con el que aventajó por más de una décima al español Daniel Holgado (Aspar Team), y al también español Izan Guevara (Blu Cru), que fue tercero.

El colombiano David Alonso (Aspar Team) que el viernes había sido tercero, en la segunda sesión de clasificación, terminó en la casilla, posición en la que partirá desde la línea de salida.

Alonso salió un poco decepcionado por lo hecho en el rodado de la pista y se lamentó no haber arriesgado un poco más y ubicarse más arriba, pero dijo que no lo hizo debido a las condiciones de la pista que no se prestaban por la pertinaz lluvia.

“No pude sacar todo mi potencial en el cronómetro por la lluvia. No estaba seguro si se podía apretar más o no”, manifestó el corredor.

El colombiano admitió que no se sintió cómodo en las prácticas, de ahí el resultado final.

“Me costó hacer una vuelta rápida, tenemos que pensar para mañana (hoy). Toca tener cuidado en las primeras vueltas y poco a poco adelantar a otros rivales para acercarnos al grupo de cabeza”, aseveró el piloto cafetero que se aferra en estas últimas carreras a meterse en el tercer cajón del podio, a falta de dos carreras.

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El líder del campeonato es Manu González, con 286,5 puntos, seguido por Izan Guevara 273 (Blu CRU), tercero es Ivan Ortola (QJMotor), con 219, 5, el cuarto lo ocupa Dani Holgado (Aspar Team), con 215 puntos y quinto el colombiano con 204 puntos

En una sesión en la que Alonso López (Kalex), Daniel Muñoz (Kalex) y Alex Escrig (Forward) también lograraon el pase directo a la 'Q2', el segundo clasificado del Mundial, el balear Izan Guevara (Boscoscuro), aseguró su presencia en la lucha por la 'pole' al cerrar el 'Top 10' de la jornada.

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