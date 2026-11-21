El delantero inglés Harry Kane, quien sufrió una rotura del ligamento sindesmal del tobillo izquierdo durante el partido de la Bundesliga del viernes frente al Colonia, fue operado con éxito, informó el Bayern Múnich en un comunicado.

"Harry Kane fue operado con éxito tras la rotura del ligamento en el partido de la Bundesliga contra el Colonia", señaló el club.

El jugador, de 33 años, comenzará ahora su programa de rehabilitación, agregó el equipo muniqués, que confirmó que el goleador será baja durante "los próximos meses".

Kane fue sustituido a los 20 minutos de un encuentro disputado en el Allianz Arena. Michael Olise tampoco pudo terminar el compromiso, aunque el francés, quien salió después del descanso, fue diagnosticado únicamente con "una contusión en el antepié", por la que recibirá tratamiento durante los próximos días.

Tras la cirugía, Kane no tardó en enviar un mensaje de tranquilidad y expresar su optimismo frente a la recuperación. El delantero espera regresar lo antes posible para seguir defendiendo los intereses del conjunto muniqués.

En su primera reacción pública, el inglés puso el énfasis en la recuperación y en su regreso a la competencia en 2027.

"¡Los altibajos de la vida! Obviamente estoy muy decepcionado por sufrir esta lesión, pero, como siempre, es una oportunidad para mostrar resiliencia y mejorar de cara a 2027", escribió Kane en una publicación en sus redes sociales.

El futbolista acompañó sus palabras con una imagen en la que aparece sonriente, vestido con ropa del Bayern y con unas muletas junto a la cama.

Su compromiso fue directo: "Volveré fresco y listo para el tramo decisivo de la temporada", remarcó.

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La frase refleja el objetivo que se ha trazado el delantero para su regreso, después de una lesión que lo mantendrá alejado de las canchas durante varios meses. Mientras el equipo deberá buscar alternativas en el ataque, el inglés inicia una etapa centrada en la rehabilitación del tobillo.

En el mismo mensaje, el capitán de Inglaterra compartió una frase que atribuyó a su amigo Julian Edelman: "Los tiempos difíciles no duran, las personas fuertes sí".

En la presente temporada, Kane llevaba disputados 16 partidos, en los que había anotado diez goles y repartido once asistencias.

Lucho está de vuelta

Tras la lesión del goleador inglés, el técnico Vincent Kompany tendrá que buscar quién ocupará su lugar como delantero centro.

Sin embargo, en medio de este panorama, el entrenador belga anunció que el colombiano Luis Díaz está cerca de regresar, luego de recuperarse de una fibrosis muscular que lo mantuvo fuera de las canchas durante cerca de 20 días.

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El guajiro podría reaparecer el próximo fin de semana, en el partido contra el Hamburgo, aunque también existe la posibilidad de que tenga minutos el miércoles frente al Lille de Francia, por la quinta fecha de la fase de la Liga de Campeones.

"Lucho (Díaz) viene entrenando bien y ha tenido una buena semana. En los próximos siete días podemos esperar de manera realista que vuelva a jugar", aseguró Kompany.

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