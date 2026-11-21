La Selección Colombia Sub-17 arrancó su andar en la Copa Mundial de Catar 2026 con un triunfo agónico ante Japón en un partido más equilibrado de lo que se esperaba. El actual campeón del Sudamericano de la categoría se hizo fuerte en territorio asiático ante los nipones con anotación agónica del canterano de Atlético Nacional, Samuel Martínez.

La joya de la sede deportiva de Guarne ingresó en el segundo tiempo, a falta de 15 minutos, y logró ganar una falta dentro del área de los japoneses, jugada que se pitó como penal para que Colombia se llevara el triunfo en un partido que terminó jugando con un futbolista más tras la expulsión del capitán japonés, Anthony Motosuna.

Un partido más que sufrido