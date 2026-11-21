La Selección Colombia Sub-17 arrancó su andar en la Copa Mundial de Catar 2026 con un triunfo agónico ante Japón en un partido más equilibrado de lo que se esperaba. El actual campeón del Sudamericano de la categoría se hizo fuerte en territorio asiático ante los nipones con anotación agónica del canterano de Atlético Nacional, Samuel Martínez.
La joya de la sede deportiva de Guarne ingresó en el segundo tiempo, a falta de 15 minutos, y logró ganar una falta dentro del área de los japoneses, jugada que se pitó como penal para que Colombia se llevara el triunfo en un partido que terminó jugando con un futbolista más tras la expulsión del capitán japonés, Anthony Motosuna.
Un partido más que sufrido
A pesar de no convencer de arranque en cuanto al juego, la selección Colombia se puso rápidamente en ventaja con un gol del atlanticense Miguel Ágamez. Transcurría el minuto 5 cuando el canterano del Junior de Barranquilla aprovechó un buen centro de Juan Fori después de una gran jugada individual. Pisar el área y ser fuerte en la definición son dos características de Ágamez, las cuales ya había demostrado en el Sudamericano de Paraguay.
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Lastimosamente para el cuadro dirigido por Freddy Hurtado, perdieron las referencias dentro del área al minuto 38 y el delantero nipón, Kakeru Saito, definió a placer para estampar el 1-1 con el que finalizaría la primera mitad del compromiso. Hasta ese momento, Japón llevaba las riendas del partido en cuanto a posesión de balón, sin embargo, ninguna de las dos selecciones lograba ser profunda e intercambiar las largas tenencias en ataques realmente peligrosos.