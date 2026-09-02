Deportivo Cali y Santa Fe, pulsan por los primeros 90 minutos de la final de la Liga Femenina

La Liga Profesional Femenina colombiana pondrá el primer toque al cierre de la temporada 2026 con la final del campeonato entre Independiente Santa Fe y Deportivo Cali.

Las Leonas se clasificaron a la gran final al derrotar a Millonarios (3-2) en la semifinal, mientras que el equipo azucarero hizo lo propio al eliminar al Atlético Nacional.

El compromiso se jugará hoy, a partir de las 7:00 de la noche, en el estadio de la Independencia de Tunja, debido a que la gramilla de El Campín entrará en recuperación.

A través de un comunicado, Santa Fe explicó los motivos por los que no puede utilizar El Campín.

Esta será la cuarta vez que rolas y caleñas se midan en una final de la Liga desde la creación del torneo, en 2017, y la tercera de manera consecutiva, con un saldo de tres títulos para cada una.

En las dos últimas ediciones, las azucareras se han impuesto sobre las capitalinas, por lo que este nuevo enfrentamiento tiene ribetes de revancha para las Leonas, que buscarán sacarse esa espina.

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Santa Fe quiere volver a levantar el trofeo de campeón, algo que no consigue desde 2023, cuando derrotó al América (2-0) en el partido de ida y empató sin goles en El Campín.

Los recorridos de ambas escuadras hacia esta instancia no pudieron ser más diferentes, lo que hace aún más interesante el duelo por el título.

Un Cali sólido

Deportivo Cali llega a la final con una campaña sólida de principio a fin. Las Azucareras terminaron segundas en la fase regular, con 38 puntos, y sellaron su clasificación a las semifinales con una fecha de anticipación al ganar el grupo B.

Después, en el partido de vuelta disputado en el estadio Palmaseca, las caleñas certificaron su paso a la final al golear 4-0 a las verdolagas.

El equipo verdiblanco llega al duelo definitivo respaldado por sus números y en un momento de alto rendimiento colectivo.

Santa Fe, a remar

Santa Fe, por su parte, tuvo que luchar más de la cuenta para meterse en la final, después de una campaña irregular. Las dirigidas por el venezolano Ómar Ramírez clasificaron a los cuadrangulares en el sexto lugar, con 26 puntos.

A las semifinales avanzaron en la última fecha como segundas del grupo B y posteriormente eliminaron a Millonarios con un empate 2-2 en la ida y una victoria 2-1 en la vuelta.

¿La tercera será la vencida?

Este nuevo episodio, además de la revancha para una de las dos escuadras, tiene otro aliciente: tomar la delantera y convertirse en el equipo con más títulos en la Liga.

Ambas suman tres campeonatos, por lo que el ganador de esta final llegará a cuatro estrellas.

Santa Fe fue el primer campeón del torneo, en 2017. Luego conquistó los títulos de 2020 y 2023.

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Entre tanto, Deportivo Cali ha conseguido sus tres campeonatos en 2021, 2024 y 2025, y ahora buscará defender el título ante un rival que quiere desquitarse de las dos finales anteriores, que le dejaron un sinsabor.

En los duelos de esta temporada, Santa Fe y Deportivo Cali empataron 1-1 el pasado 23 de marzo. En los recientes cuadrangulares, las verdiblancas ganaron 3-0 en Cali y empataron 0-0 en Bogotá.

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