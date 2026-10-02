Luis Javier Súarez anota doblete en derrota del Sporting y Luis Díaz se lesiona con el Bayern

Se cumplió este miércoles la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League, en la que los equipos de los futbolistas colombianos tuvieron resultados variados.

En Múnich, el Bayern se dejó sorprender en el Allianz Arena al igualar 2-2 frente al Arsenal. El guajiro Luis Díaz, que había ingresado al minuto 68, apenas pudo jugar 22 minutos antes de abandonar la cancha por una lesión muscular, al parecer.

Los goles del conjunto bávaro fueron obra del canadiense Alphonso Davies (35’) y del inglés Harry Kane (61’). Los muniqueses comenzaron perdiendo tras la anotación de Eberechi Eze, a los 10 minutos.

El Bayern remontó y se puso en ventaja 2-1 con el tanto de Kane, en un momento clave del partido. Sin embargo, a ocho minutos del final, Declan Rice empató para el Arsenal, que se llevó un punto importante de Alemania.

Doblete de Lucho

En Lisboa, el atacante samario Luis Javier Suárez puso en ventaja muy temprano al Sporting, frente al LASK de Austria, pero el conjunto portugués terminó perdiendo 3-2 en condición de local.

Suárez abrió el marcador desde el punto penal, a los cinco minutos del primer tiempo, en un partido que fue parejo durante los primeros 45 minutos.

Sin embargo, la ventaja del colombiano, quien estuvo incisivo en el ataque, duró poco, pues al minuto 15 Christoph Lang consiguió el empate 1-1, resultado con el que terminó la primera parte.

En el segundo tiempo, el Sporting pagó caro sus errores defensivos y el LASK le dio vuelta al marcador con las anotaciones de Sasa Kalajdzic (63’) y Krystof Daněk (para el 3-1 parcial), dejando a los locales contra las cuerdas.

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Sin embargo, los portugueses se resistían a perder en casa y, al minuto 89, volvió a aparecer Luis Javier Suárez para marcar el segundo tanto de su equipo y sellar el 3-2 definitivo.

Fue el cuarto gol del colombiano con el Sporting en la Champions. En la primera fecha había anotado frente al Galatasaray, en la victoria 3-1, y en la segunda jornada también se hizo presente en el marcador ante el Lens de Francia.

A propósito del Galatasaray, equipo en el que milita el colombiano Davinson Sánchez, por fin consiguió una victoria después de dos derrotas consecutivas.

El conjunto turco goleó a domicilio 4-2 al Lille de Francia, en un partido en el que Sánchez fue titular y disputó los 90 minutos.

Por otra parte, el Real Betis de los colombianos Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández y Nelson Deossa venció 1-0 al Feyenoord, con gol de Isco.

Deossa jugó los últimos 10 minutos, mientras que el ‘Cucho’ Hernández no fue convocado debido a una lesión que lo mantendrá alejado de las canchas por lo menos tres semanas.

Real goleador

El Real Madrid goleó 4-1 al RB Leipzig. Bernardo Silva (43’), Arda Güler (52’), Kylian Mbappé (83’) y Dimandé (87’) marcaron para darle el triunfo al conjunto blanco, que sumó su tercera victoria en igual número de partidos, al igual que el Paris Saint-Germain, el Aston Villa, el Liverpool y el Real Betis.

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Otro equipo que no levanta cabeza es el Manchester United, que en su visita a Italia cayó 4-1 ante el Como. Un doblete de Nico Paz, otro tanto de Tasos Douvikas y uno más de Jacobo Ramón marcaron el camino de la victoria. Joshua Zirkzee anotó el descuento para los ingleses.

En otros encuentros de la jornada, el Aston Villa se impuso 3-1 al Viking, que venía de empatarle al Bayern Múnich; el Brujas derrotó 3-0 al Lens, y el Inter venció 1-0 al Shakhtar Donetsk.

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