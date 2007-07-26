¡Partido de tensión! Colombia y Suiza no se sacan diferencias en Vancouver

Gracias a dos buenas atajadas de Camilo Vargas y una de Gregor Kobel, Colombia y Suiza igualan 0-0, este martes, al término del primer tiempo del compromiso de los octavos de final del Mundial 2026.

En el estadio de Vancouver, Canadá, sudamericano y europeos no logran sacarse diferencia en un duelo muy cerrado, con pocas opciones para ambos elencos y una posesión del balón compartida.

La más clara de los cafeteros fue un remate de Gustavo Puerta desde el costado derecho, que pudo salvar sorprendentemente el arquero Kobel, al 16’.

Los suizos, en cambio, llegaron en dos oportunidades por el costado izquierdo con Fabián Rieder y Dan Ndoyé, que bien atajó Vargas.

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En los entrenos previos al partido, el cuadro suizo presentó las dos bajas de sus referentes ofensivos Johan Manzambi (3 goles) y Rubén Vargas (2), quienes fueron reemplazados por Rieder y Ardon Jashari.

La Tricolor, por su parte, tuvio como única modificación el ingreso del centro-delantero Luis Suárez sobre el lesionado Jhon Córdoba, atacante que presentó un desagarro muscular.

Síntesis:

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Suárez.

DT: Néstor Lorenzo.



Suiza: Gregor Kobel; Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Fabián Rieder, Ardon Jashari, Dan Ndoyé; Breel Embolo.

DT: Murat Yakin.



Arbitro: Iván Barton (El Salvador).

Estadio: Vancouver.

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