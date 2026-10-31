De Pastrana a Petro: las 13 reformas tributarias que han cambiado los impuestos en Colombia

Tal y como se esperaba, el Gobierno radicó ante el Congreso la Ley de Rescate con la que se busca reducir en unos $45 billones el gasto en 2027. Desde comienzos de siglo, Colombia ha tenido cinco administraciones y 13 cambios al sistema tributario. En otras palabras, se ha aprobado un articulado cada dos años.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, dijo que el Gobierno estructuró la Ley de Rescate en cinco ejes: “rescate fiscal, para frenar el crecimiento de la deuda y financiar el presupuesto de 2027; rescate social, mediante la devolución del IVA a 19 millones de colombianos de menores ingresos; rescate de la salud, con una inversión de $30 billones en cuatro años; rescate de la inversión; y rescate del Estado, a través de medidas para reducir la burocracia y el derroche”.

La cronología de las tributarias

La primera de ellas se aprobó al inicio del siglo. Durante el gobierno de Andrés Pastrana se creó el impuesto a las transacciones financieras, conocido inicialmente como el 2x1.000, que posteriormente aumentó a 3x1.000 y, hoy en día, a 4x1.000.

Por su parte, durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe se aprobaron cuatro reformas tributarias. La primera fue la Ley 788, que creó una sobretasa de 10% al impuesto de renta para 2003, reducida a 5% en 2004. Además, impuso una tarifa de 20% a la telefonía celular y amplió la base del IVA.

Le siguió la Ley 863, que estandarizó la base gravable del impuesto de renta, creó el impuesto al patrimonio y elevó el impuesto a las transacciones financieras a 4x1.000. Después se expidió la Ley 1111, que aumentó de 30% a 40% la deducción en renta por inversión y elevó el IVA de algunos bienes a 16%. Finalmente, la Ley 1370 de 2009 incrementó el impuesto al patrimonio a 2,4% para quienes tuvieran un patrimonio superior a $3.000 millones y a 4,8% para los que excedieran los $5.000 millones.

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Cabe resaltar que, para combatir la evasión fiscal, durante esta administración se introdujo la obligación para los inversionistas extranjeros de presentar la declaración de renta y complementarios, con la liquidación y el pago del impuesto generado por la venta de su participación accionaria en Colombia.

Por su parte, durante los gobiernos de Juan Manuel Santos también se aprobaron cuatro reformas tributarias. La primera fue la Ley 1430, impulsada por el entonces ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, que eliminó la deducción en renta por inversión y la sobretasa de 20% al consumo de energía eléctrica para el sector industrial.

Las otras tres las lideró Mauricio Cárdenas. Una fue la Ley 1607, que creó el impuesto sobre la renta para la equidad, el impuesto a las ganancias ocasionales y estableció un gravamen de 5% para algunos servicios. Luego apareció la Ley 1739, que entre sus cambios más significativos creó el impuesto a la riqueza. Finalmente, la Ley 1819 aumentó el IVA de 16% a 19%.

Posteriormente, durante el gobierno de Iván Duque se presentaron tres reformas tributarias. La primera fue la Ley 1943 de 2018, liderada también por Alberto Carrasquilla, que buscaba la reducción gradual del impuesto de renta, además de permitir el descuento del IVA en la adquisición de bienes de capital, entre otros cambios.

Luego presentó la Ley 2010 de 2019, radicada tras la declaratoria de inexequibilidad de la anterior, que incluyó la devolución del IVA a hogares vulnerables y creó los días sin IVA.

Finalmente, la Ley 2155 de 2021, presentada por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, aumentó en cinco puntos la tarifa del impuesto de renta para personas jurídicas.

La tributaria vigente fue presentada por el gobierno Petro y fue la Ley 2277 de 2022, presentada por José Antonio Ocampo, que trajo cambios en la tarifa de los dividendos para personas naturales y estableció una tributación mínima para personas jurídicas.

Tomado de La República

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