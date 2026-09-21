Faltan $4,2 billones para pagar pensiones de Colpensiones, según la Contraloría

La financiación de las pensiones de Colpensiones enfrenta un desequilibrio, así lo hizo saber la Contraloría General de la República, que estima que se necesitan más de $4,2 billones adicionales para pagar las pensiones de lo que resta del 2026.

Esto se dio después de que el incremento del salario mínimo superara ampliamente el supuesto utilizado para construir el presupuesto.

El análisis fue realizado por la Delegada para el Sector Trabajo de la Contraloría, que identificó una diferencia entre el crecimiento del salario mínimo considerado al elaborar las cuentas fiscales y el aumento que finalmente se decretó para este año.

El supuesto presupuestal contemplaba un incremento cercano al 7,5%, mientras que el aumento del salario mínimo fue del 23%, según el análisis de la entidad de control.

Esa diferencia elevó el valor de las mesadas que debe pagar Colpensiones y abrió una brecha en la financiación inicialmente prevista, alertó la Contraloría.

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“El incremento no previsto de las obligaciones pensionales podría requerir recursos adicionales del Gobierno nacional, aun cuando este haya cumplido con los aportes inicialmente presupuestados. La Contraloría General de la República advierte al Gobierno Nacional sobre la necesidad de prever y disponer los recursos necesarios al sistema para cumplir con los pagos de las pensiones comprometidas”, se lee en el comunicado.

Colpensiones presupuestó $72,8 billones para pensiones

El presupuesto inicial de los fondos administrados por Colpensiones para 2026 contempló gastos por $75,58 billones, de los cuales $72,80 billones corresponden al pago de pensiones y jubilaciones.

La Nación tenía previsto financiar una parte importante de esas obligaciones. En concreto, 44,6% de la financiación dependía de aportes del Gobierno Nacional.

El problema identificado por la Contraloría no está, al menos inicialmente, en que la Nación haya dejado de girar los recursos que estaban presupuestados, sino en que el costo de las obligaciones aumentó por encima de las previsiones utilizadas para elaborar el presupuesto.