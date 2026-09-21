La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Economía
3
Economía
Faltan $4,2 billones para pagar pensiones de Colpensiones, según la Contraloría
El organismo de control pidió disponer recursos adicionales para garantizar el pago de las obligaciones pensionales durante lo que resta de 2026.
Authored by
cesarmuñoz
COLPENSIONES
Colprensa
Colprensa
Lunes, 21 de Septiembre de 2026

La financiación de las pensiones de Colpensiones enfrenta un desequilibrio, así lo hizo saber la Contraloría General de la República, que estima que se necesitan más de $4,2 billones adicionales para pagar las pensiones de lo que resta del 2026.

Esto se dio después de que el incremento del salario mínimo superara ampliamente el supuesto utilizado para construir el presupuesto.

El análisis fue realizado por la Delegada para el Sector Trabajo de la Contraloría, que identificó una diferencia entre el crecimiento del salario mínimo considerado al elaborar las cuentas fiscales y el aumento que finalmente se decretó para este año.

El supuesto presupuestal contemplaba un incremento cercano al 7,5%, mientras que el aumento del salario mínimo fue del 23%, según el análisis de la entidad de control.

Esa diferencia elevó el valor de las mesadas que debe pagar Colpensiones y abrió una brecha en la financiación inicialmente prevista, alertó la Contraloría.

Lea aquí: Consejo Gremial pide que el salario mínimo se defina con criterios técnicos este año

“El incremento no previsto de las obligaciones pensionales podría requerir recursos adicionales del Gobierno nacional, aun cuando este haya cumplido con los aportes inicialmente presupuestados. La Contraloría General de la República advierte al Gobierno Nacional sobre la necesidad de prever y disponer los recursos necesarios al sistema para cumplir con los pagos de las pensiones comprometidas”, se lee en el comunicado.

Colpensiones presupuestó $72,8 billones para pensiones

El presupuesto inicial de los fondos administrados por Colpensiones para 2026 contempló gastos por $75,58 billones, de los cuales $72,80 billones corresponden al pago de pensiones y jubilaciones.

La Nación tenía previsto financiar una parte importante de esas obligaciones. En concreto, 44,6% de la financiación dependía de aportes del Gobierno Nacional.

El problema identificado por la Contraloría no está, al menos inicialmente, en que la Nación haya dejado de girar los recursos que estaban presupuestados, sino en que el costo de las obligaciones aumentó por encima de las previsiones utilizadas para elaborar el presupuesto.

Tomado de El Colombiano.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion . 

Recomendados para ti
Temas del Día
Comandante Denor
Comandante Denor
Las estrategias del nuevo comandante del Denor para recuperar la seguridad en Norte de Santander
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Capturas y Linchamientos
Capturas y Linchamientos
Con capturas e intentos de linchamiento se combaten los atracos en Cúcuta
La Opinión
Presupuesto. / Foto: archivo
Presupuesto. / Foto: archivo
PGN 2027 de De la Espriella incorpora 8.926 cargos adicionales y el costo de nómina aumenta 6,7%
Leonardo Favio Oliveros