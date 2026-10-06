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Fasecolda eleva a $6,3 billones el costo estimado de los siniestros por el terremoto
El valor estimado de los siniestros aumentó 10,5 % frente al corte anterior, mientras las reclamaciones crecieron 5,3 %.
Authored by
cesarmuñoz
Terremoto10-de-agosto-Colombia. Foto: Colprensa.
Colprensa
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Martes, 6 de Octubre de 2026

La Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) reportó que el valor estimado para atender los siniestros causados por el terremoto del pasado 10 de agosto ascendió a $6,3 billones de pesos.

Esta cifra representa un incremento del 10,5 % en comparación con los $5,7 billones anunciados la semana previa, en el respectivo corte, que cada semana suma las nuevas reclamaciones.

De acuerdo con el informe gremial, las reclamaciones recibidas aumentaron un 5,3 %, alcanzando un total acumulado de 97.251 solicitudes (4.915 más respecto al corte anterior). A la fecha, las compañías de seguros han desembolsado $571.010 millones de pesos en indemnizaciones, tras un pago semanal adicional de $170.023 millones (+42,4 %).

Lea aquí: Se apaga la vida productiva de San Antonio y otras zonas del Táchira por la crisis eléctrica en Venezuela

El ramo de Incendio y terremoto encabeza las pérdidas con 70.298 reclamos y un valor estimado de $5,65 billones. Le siguen Hogar con 19.759 casos ($578.968 millones), Salud con 4.277 reclamaciones ($434,8 millones), Automóviles con 1.288 reportes ($16.326 millones) y Riesgos laborales con 1.203 casos ($17.983 millones).

El Valle del Cauca concentra las mayores reservas para pagos con más de $2,64 billones de pesos, seguido por Risaralda con $2,21 billones, Quindío con $446.594 millones y Caldas con $381.401 millones.

El presidente ejecutivo de Fasecolda, Gustavo Morales, destacó la agilización en los procesos de liquidación y enfatizó que las aseguradoras han priorizado la atención de los casos de colapso y pérdidas totales para acelerar la recuperación de las familias y empresas afectadas.

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