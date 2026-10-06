Fasecolda eleva a $6,3 billones el costo estimado de los siniestros por el terremoto

La Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) reportó que el valor estimado para atender los siniestros causados por el terremoto del pasado 10 de agosto ascendió a $6,3 billones de pesos.

Esta cifra representa un incremento del 10,5 % en comparación con los $5,7 billones anunciados la semana previa, en el respectivo corte, que cada semana suma las nuevas reclamaciones.

De acuerdo con el informe gremial, las reclamaciones recibidas aumentaron un 5,3 %, alcanzando un total acumulado de 97.251 solicitudes (4.915 más respecto al corte anterior). A la fecha, las compañías de seguros han desembolsado $571.010 millones de pesos en indemnizaciones, tras un pago semanal adicional de $170.023 millones (+42,4 %).

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El ramo de Incendio y terremoto encabeza las pérdidas con 70.298 reclamos y un valor estimado de $5,65 billones. Le siguen Hogar con 19.759 casos ($578.968 millones), Salud con 4.277 reclamaciones ($434,8 millones), Automóviles con 1.288 reportes ($16.326 millones) y Riesgos laborales con 1.203 casos ($17.983 millones).

El Valle del Cauca concentra las mayores reservas para pagos con más de $2,64 billones de pesos, seguido por Risaralda con $2,21 billones, Quindío con $446.594 millones y Caldas con $381.401 millones.

El presidente ejecutivo de Fasecolda, Gustavo Morales, destacó la agilización en los procesos de liquidación y enfatizó que las aseguradoras han priorizado la atención de los casos de colapso y pérdidas totales para acelerar la recuperación de las familias y empresas afectadas.

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