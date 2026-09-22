Los palmeros de Norte de Santander y otras regiones se reúnen para conocer cómo se transforma el sector

Desde hoy, y hasta el jueves, más de 1.600 empresarios, profesionales y expertos del sector palmero de Norte de Santander y de otras regiones del se reúnen en la Conferencia Nacional sobre Palma de Aceite, en el Parque las Malocas de Villavicencio (Meta), bajo el slogan ‘Un encuentro para vivir el conocimiento e impulsar la agroindustria’.

Dentro de ellas se encuentran a 400 productores de menor y mediana escala que asisten con apoyo del Fondo de Fomento Palmero, para conocer los avances en investigación aplicada, extensión e innovación, los cuales responden a las necesidades el palmicultor, apuntan al mejoramiento del estatus fitosanitario y la productividad de los cultivos y plantas de beneficio, con procesos cada vez más eficientes frente al mercado mundial.

Lea además: Faltan $4,2 billones para pagar pensiones de Colpensiones, según la Contraloría

El director general del Centro de Investigación en Palma de Aceite (Cenipalma), Eduardo José Graterol Matute, indicó que hace 35 años los palmicultores dieron vida a esta institución para impulsar el desarrollo sostenible de la agroindustria, basado en ciencia, tecnología e innovación.

“Hoy podemos decir que en cumplimiento de ese propósito nuestros resultados, productos, tecnologías, herramientas y servicios han aportado al crecimiento y solidez del sector, ante las adversidades fitosanitarias y otros retos que demandan las diferentes zonas palmeras”, afirmó Graterol.

Por primera vez, este evento se traslada a los Llanos Orientales, como región de mayor expansión y potencial productivo en el país y, como antesala, ayer, se cumplió en el Hotel Estelar el Taller Alto Oleico, la 549 Asamblea General de Fedepalma y la 369 Sala General de Cenipalma.

La agenda

En la conferencia, los asistentes tendrán acceso a una amplia agenda académica con conferencias magistrales, presentaciones y paneles de expertos en temáticas como relevo generacional en campo, atracción y retención de talento; nutrición eficiente ante la incertidumbre climática; mecanización y automatización de la agroindustria.

Le puede interesar: Consejo Gremial pide que el salario mínimo se defina con criterios técnicos este año

Además, se analizarán los retos y oportunidades en sanidad de la palma; coberturas leguminosas y productividad; manejo del híbrido OxG; bioeconomía circular, bioenergía y sostenibilidad; Inteligencia Artificial, innovación y tecnologías emergentes; mecanización y transformación digital, entre otros.

Una novedad del evento será la ruta interactiva con exhibiciones sobre prácticas de: sanidad y productividad del cultivo; procesamiento, eficiencia industrial y generación de valor agregado; biodiversidad y sostenibilidad. Además, las experiencias programadas y la nutrida muestra comercial harán de este encuentro un espacio altamente productivo para la comunidad palmera.

Lea aquí: PGN 2027 de De la Espriella incorpora 8.926 cargos adicionales y el costo de nómina aumenta 6,7%

“La Conferencia Nacional sobre Palma de Aceite nace para acercar el conocimiento a donde realmente cobra valor: al campo y a las plantas de beneficio. Es un espacio para conocer, experimentar y compartir los avances que Cenipalma ha construido durante 35 años junto a los palmicultores”, enfatizó la presidente de la Junta Directiva de Cenipalma, Catalina Convers.

Recalcó que su propósito es convertir ese conocimiento en mejores decisiones, mayor productividad y sostenibilidad para su negocio

Además, el sector palmero se prepara ante los desafíos de la variabilidad climática que afectan la productividad, la escasez de mano de obra y las grandes posibilidades que ofrecen para la agricultura las nuevas tecnologías.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .