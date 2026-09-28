Shein y Temu: comerciantes colombianos piden igualdad tributaria para competir

Los precios de plataformas internacionales como Shein y Temu han cambiado los hábitos de compra de miles de colombianos, pero también han abierto un debate sobre las condiciones tributarias en las que operan frente a los negocios nacionales. Desde el sector del comercio electrónico, advierten que las diferencias fiscales afectan la competencia y piden cambios para garantizar reglas equitativas.

María Fernanda Quiñones, presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, calificó el impacto de estas plataformas como “muy importante” y señaló que actualmente no existe una “cancha pareja” para los distintos actores del mercado.

Shein y Temu generan preocupación entre los comercios colombianos

Uno de los puntos centrales de la discusión es el uso de la figura conocida como minimis, que permite el ingreso de determinados bienes de bajo valor sin arancel y, según la interpretación cuestionada por el gremio, sin IVA.

Quiñones explicó que este mecanismo fue concebido para envíos ocasionales, pero que el crecimiento del comercio electrónico transformó su dinámica.

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“Cuando la realidad comercial se transforma y el mundo empieza a comerciar a través de paquetes, pues ya no es episódico, sino que es la regla; todo entra por paquetes”, afirmó.

Ante este panorama, la Cámara propone que las plataformas digitales sean las responsables de liquidar el IVA de las compras. Según Quiñones, dejar esa tarea en manos de los operadores de mensajería puede facilitar la subdeclaración del valor de las mercancías.

¿Cuánto podrían subir los precios de Shein y Temu con el IVA?

La aplicación del impuesto tendría un efecto directo en el precio final de los productos. La dirigente gremial reconoce que los consumidores podrían enfrentar un incremento, pero defiende que las plataformas deben cumplir las mismas obligaciones tributarias que los demás comercios.

“Probablemente, pues, ya los bienes de estas plataformas van a costar un 19 % más, pero eso no es culpa del Estado, sino el abuso que han hecho las plataformas”, dijo.

También cuestionó que los compradores accedan a beneficios tributarios que no están disponibles para otros actores del mercado.

“Los consumidores tenemos el deber constitucional legal de pagar el IVA; no se pueden tener beneficios hacia el consumidor capando impuestos, eso no es razonable”, aseguró.

¿Cómo pueden competir las pequeñas empresas colombianas?

La discusión también pone el foco en la transformación digital de los negocios nacionales. Quiñones señaló que el comercio electrónico representa alrededor del 5 % del comercio minorista y advirtió que muchas pequeñas empresas todavía enfrentan dificultades para incorporar herramientas digitales.

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“La digitalización implica ver cómo manejas tus inventarios, tu software contable, la articulación de tus canales, entre otras cosas. Esa ruta de apropiación no se está dando y es responsabilidad del Estado hacerla”, explicó.

Desde el gremio, se han presentado propuestas al Ministerio de Hacienda y al Congreso para que las plataformas liquiden el IVA en cada transacción y se establezca una ruta de formalización para las pymes mediante incentivos tributarios que no impliquen un costo fiscal adicional.

Quiñones considera que los comercios colombianos pueden diferenciarse por la calidad, el diseño, la durabilidad y la protección ambiental de sus productos. Sin embargo, insiste en que primero deben existir condiciones equivalentes de competencia. “Contra un 20 % no compite nadie”, sostuvo.

¿Qué necesita Colombia para impulsar el comercio electrónico?

La presidenta de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico considera que la economía digital puede convertirse en una herramienta de transformación económica para el país y que se requieren políticas públicas que impulsen su desarrollo.

“El comercio electrónico no es solamente un canal, es definitivamente algo que puede llevar al país a otro nivel; lo ha hecho con China y lo ha hecho con muchos países, con indicadores macroeconómicos parecidos a los que nosotros tenemos hoy. En 10 años se transforma, a partir de lo digital, la economía del país. Pero si no tenemos esa mirada y esa conciencia, nos vamos a demorar más. Necesitamos políticas públicas basadas en lo digital”, concluyó.

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