Votos del exterior y especialmente en EE.UU., claves en triunfo de Abelardo de la Espriella

Al revisar el mapa electoral de la elección presidencial en la segunda vuelta del domingo se ratificó que el electo presidente Abelardo de la Espriella tuvo en los votos de los colombianos en el exterior uno de sus principales bastiones para el triunfo, teniendo particularmente a los Estados Unidos su principal apoyo.



Con el 100% de las 3.670 mesas reportadas en el preconteo, el electo mandatario sumó 390.949 votos, casi el doble de Iván Cepeda, quien llegó a 213.140 votos. De La Espriella tuvo en los colombianos residentes en los Estados Unidos a su mejor apoyo, cerca de la mitad de la totalidad de sus votos. Sumó 179.841, cuadriplicando a Cepeda quien sólo sumó 41.142 votos.



En España, aunque el nuevo mandatario perdió con Cepeda, alcanzó una votación alta, 65.426 votos frente a 66.945. En Venezuela, que se llegó a considerar como un país en donde la colonia colombiana estaría con Cepeda, De La Espriella se impuso con 19.682 frente a 4.911.

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En esa votación internacional jugó especial relevancia la caleña Paulina Estrada, que fue la coordinadora de la campaña en el exterior y una de las principales responsables de la articulación con las comunidades de colombianos residentes fuera del país, para lo cual lideró el relacionamiento con comunidades de colombianos en diferentes países y promovió una estrategia de participación que fortaleció la presencia del candidato entre los votantes en el exterior.



Esa votación en los Estados Unidos, país que desde su gobierno apoyó abiertamente a De La Espriella, es uno de los objetivos centrales en los que la campaña Cepeda espera hacer las reclamaciones, y así lo ha expresado el propio presidente Gustavo Petro, quien en un mensaje de este lunes en la red de X, aseveró que es clave revisar las eventuales irregularidades.



“El presidente Donald Trump adquiere una nueva responsabilidad en su participación. Cepeda en realidad ganó en el territorio colombiano con avance indudable de la derecha ayudada por el presidente Donald Trump y el genocida Netanyahu. Que gane Abelardo con los votos de colombianos en EEUU que creen que así seguirán viviendo allá por la indulgencia de los gobiernos de los EEUU. En Perú y en Colombia ganó el ala derecha por casi nada, solo por el miedo de nuestros conciudadanos en los EEUU. No es la hora es la soberbia ni en Colombia, ni en EEUU ni en el corazón del liderazgo progresista”.

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